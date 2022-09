Flambée des prix: le jour de vérité pour votre facture énergétique

Pour décider quoi ?

Il y a quinze jours, la Commission européenne avait avancé des pistes d’intervention d’urgence. On y retrouvait une réduction obligatoire de la demande d’électricité ou encore un projet de captation des fameux surprofits des entreprises actives dans le secteur de l’énergie, dont celles qui produisent actuellement de l’électricité à moindre coût.

Des recettes qui permettraient aux États de soutenir les ménages et les entreprises.

Mais il y a une autre mesure qui va faire l’objet d’intenses discussions: le plafonnement des prix du gaz sur les marchés de gros.

Quinze pays, dont la Belgique, la France et l’Italie, ont écrit à la Commission cette semaine pour réclamer un plafonnement généralisé des prix. Pour ces 15 signataires, ce plafonnement général peut être conçu de manière à garantir la sécurité de l’approvisionnement et la libre circulation du gaz en Europe, tout en continuant à atteindre l’objectif de diminution de la demande.

Les pistes de la commission

Coup de théâtre ce jeudi. La Commission européenne a élaboré une nouvelle note sur les pistes qui permettraient de garantir des prix de l’énergie plus bas. Selon l’agence de presse allemande DPA, qui a dévoilé le contenu de ce document, la Commission européenne y maintient ses réticences contre le plafonnement généralisé des prix du gaz.

Cependant, elle explore une autre option, qui serait de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d’électricité. Une façon de faire baisser le prix de l’électricité même, à l’instar de ce que font depuis la mi-juin l’Espagne et le Portugal, sur base d’une dérogation accordée par l’exécutif européen lui-même.

Pour rappel, l’Espagne et le Portugal forment, par le manque d’interconnexion avec le reste de l’Europe, bénéficient d’un marché énergétique séparé.

Le document de la Commission européenne ne précise pas les détails de mise en œuvre d’une telle mesure. Mais la différence de prix entre le plafond et le prix du marché serait supportée par le secteur de l’électricité, se contente-t-on de dire.

Dans le document, l’exécutif européen met aussi en garde contre des mesures isolées sur les prix qui pourraient déboucher sur une augmentation de la demande, sans offrir de solution à la pénurie de l’offre.

La Commission souligne aussi que pour imposer un plafond sur les prix du gros du marché européen, et non sur les seules importations, il faudrait créer un système centralisé de substitution ainsi que rationner le gaz et le redistribuer. Ce serait sans précédent et aucun organisme européen n’est actuellement capable de gérer cela sur le plan technique, dit-elle.

Tinne Van der Straeten défend la position belge

Interrogée à la Chambre ce jeudi, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), voit dans ce nouveau document de travail de la Commission européenne des éléments qui permettraient de mettre en place un plafonnement du prix du gaz.

"Lorsque l’on lit entre les lignes, on retrouve dans ce plan les étapes indispensables pour arriver à un plafonnement du prix du gaz", a expliqué la ministre en réponse à plusieurs députés, dont Thierry Warmoes du PTB, qui exhorte la ministre à prendre des mesures dès maintenant.

Selon Tinne Van der Straeten, le nombre de pays partisans d’une mesure de plafonnement n’est plus très loin de la majorité requise. Parmi les pays qui émettent des réserves figurent l’Allemagne et l’Autriche. "Je suis convaincue que nous devons tout mettre en œuvre pour aboutir à ce plafonnement qui mènera à des prix abordables", a ajouté Tinne Van der Straeten.

Enfin, les décisions européennes devraient permettre à la Belgique de se doter d’une taxe sur les surprofits. "Un cadre juridique sera prêt et nous allons le mettre en œuvre", a ajouté la ministre. Ce délicat sujet sera abordé dans le cadre des discussions budgétaires qui débuteront ce week-end. Affaire à suivre !