Flambée des prix de l’énergie: Maxime Prévot dénonce les «foutaises» d’Alexander De Croo

La proposition de Maxime Prévot

" En plafonnant à 100 euros le MWh, on a la capacité de pouvoir rapidement diminuer par deux au minimum la facture des ménages et des entreprises ", propose celui qui est également bourgmestre de Namur et qui proposait dans nos colonnes il y a 15 jours d’augmenter la quotité exonérée d’impôts à 15.000€. "En fonction de la fluctuation du prix du gaz, qu’il conviendrait idéalement de séparer de celui de l’électricité, soit ce prix est excédentaire et ça coûtera temporairement à l’État, soit le prix du marché est inférieur. Dans ce cas, la différence nourrira un fonds de transition qui pourra soit être distribué aux citoyens sous forme de dividende carbone, soit être employé pour accélérer les investissements de transition écologique et énergétique."

Cette sortie intervient alors qu’un conseil des ministres européens de l’Energie a lieu ce vendredi. On apprenait peu avant midi qu’ils sont parvenus à un accord sur des mesures d’urgence pour aider ménages et entreprises à faire face à l’envolée des prix de l’énergie. Ces mesures consistent à récupérer une partie des "superprofits" des producteurs d’énergie pour les redistribuer au consommateur, et à réduire la demande d’électricité aux heures de pointe. Reste à voir en pratique quand et comment cela se traduira en Belgique.