Ces microagressions qui entachent nos rapports

Les rapports que nous entretenons au travail avec nos collègues ou nos supérieurs peuvent parfois être houleux, voire carrément problématiques. À cause de mésentente sur l'un ou l'autre sujet, de violence verbale ou de discrimination non masquée, etc. Dans certains cas, il ne s'agit "que de microagressions". Mais qui vécues régulièrement peuvent véritablement peser sur l'état émotionnel et physique de celles et ceux qui en font les frais. Comment les reconnaître? Et surtout, comment s'en protéger et les faire cesser?