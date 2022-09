Flambée de la facture d’électricité : qui empoche vraiment ces montants astronomiques ?

La première partie de la facture d’électricité concerne le nombre de kilowattheures – kWh – consommés.

Ils sont facturés à un prix fixé par votre fournisseur. Mais en Wallonie, cette composante "énergie" ne représente que 69% de la facture d’électricité. Il s’agit de la seule partie sur laquelle le choix d’un bon contrat peut tout changer.

Car, sur le montant total, vous ne payez pas que les électrons consommés. Il faut régler aussi les coûts de transport et de distribution. Ils sont fixés pour chaque gestionnaire de réseau de distribution Et un changement de contrat n’aura aucun impact sur ceux-ci. Ensuite, il faut ajouter les surcharges, dans lesquelles on retrouve notamment les accises. Et enfin, sur le total, il faut ajouter la TVA, dont le taux a été rabaissé à 6%.

Face à des factures dont la complexité relève de la feuille d’impôts, Test Achats plaide pour une simplification drastique. "Le financement des mesures de transition énergétique doit se faire via l’impôt, et non via la facture", estime Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats. "De plus, pour aider les ménages dans la crise énergétique, il faut activer tous les leviers. Les tarifs de distribution sont dans la moyenne la plus élevée d’Europe. Il y a peut-être là un point sur lequel les Régions peuvent agir."

2Fixe ou variable: comment comparer ?

Pour facturer votre consommation, le fournisseur peut faire appel à deux types de formules. Il y a d’abord les contrats à prix fixes. Ils donnent la garantie que le kWh sera facturé jusqu’à la fin du contrat à un prix déterminé en amont.

Il y a ensuite, les contrats d’énergie à tarif variable. Sur ces derniers, désormais privilégiés par les fournisseurs, le tarif du kWh dépend d’une formule où le prix est réadapté, chaque mois ou chaque trimestre, en fonction de l’évolution des prix de gros. Or, avec la flambée des cours du gaz sur les marchés, ces contrats apportent des mauvaises surprises aux consommateurs qui reçoivent leur facture de régularisation.

"Ces contrats variables, c’est la boîte à surprise", confirme Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats. "Avec près de 40 paramètres d’indexation différents et des tarifs revus, en fonction des contrats, chaque trimestre ou chaque mois, il est difficile de bien comparer."

Test Achats plaide pour une révision des paramètres d’indexation et demande davantage de transparence.

3 Les factures sont trop chères. Que faire ?

Du côté de Test Achats, on est submergé par les demandes de consommateurs qui font face à des factures impayables. "Si l’on est dans une situation difficile, voire inextricable, il faut toujours prendre contact avec son fournisseur", rappelle Jean-Philippe Ducart de Test Achats. "Ces derniers acceptent de façon structurelle des plans de paiement."

4"Don’t Pay", danger pour les fournisseurs ?

En Grande-Bretagne, un collectif "Don’t Pay" formé sur les réseaux sociaux incite les citoyens à ne pas payer ces factures aux montants astronomiques. Un mouvement qui fait tache d’huile dans d’autres pays, dont la Belgique..

"Si vous ne payez pas votre facture d’énergie, vous allez tôt ou tard rentrer dans une procédure de recouvrement", rappelle Stéphane Bocqué communication manager à la Febeg, la Fédération belge des entreprises électriques et gazières. "Les fournisseurs ont, depuis le début de la crise sanitaire, mis en place des milliers de plans de paiement. Rappelons aussi qu’ils achètent l’énergie à l’avance auprès des producteurs. Et qu’ils doivent payer les gestionnaires de réseau, les taxes ou encore les prélèvements publics. Et ils ne gagnent pas toujours de l’argent. Sia Partners a d’ailleurs établi que les cinq plus gros fournisseurs belges ont enregistré une perte combinée de -0,47% en 2021."

Pour la Febeg, un tel mouvement pourrait donc mettre en péril la survie économique de certains fournisseurs. Et rappelons que si le vôtre fait faillite, il vous sera difficile, voire impossible, de récupérer les acomptes mensuels payés en trop.