Enseignement obligatoire : le taux d’encadrement des élèves en progrès depuis 2015

Dans le primaire, ce chiffre a également évolué positivement, passant de 15,1 élèves par ETP en 2015 à 13,7 en 2021.

Dans le secondaire, où les élèves disposent d’enseignants différents par matière et par options, le taux moyen d’encadrement est, là, passé de 10,4 élèves par ETP en 2015 à 9,9 élèves par ETP en 2021.

Alors que les syndicats enseignants réclament depuis des mois une réduction du nombre effectif d’élèves par classe, la ministre a indiqué jeudi que, dans le maternel, chaque classe comptait en moyenne 17,9 élèves, et 19,7 élèves dans le primaire.

"Ce sont des moyennes, ce qui veut dire qu’il y a des classes avec plus d’élèves, mais aussi des classes avec moins d’élèves," a souligné Mme Désir, qui répondait à une question en commission du Parlement de la députée Marie-Martine Schyns (Les Engagés).

Selon des statistiques réalisées par l’administration et communiquées jeudi par la ministre, 7,13% des classes de 1re et 2e primaires comptent actuellement plus de 24 élèves, soit le seuil maximal légal.

Dans le reste des années primaires (3e à 6e), seul 1,97% des classes dépasse le seuil maximal de 28 élèves, selon Mme Désir.

Suite à la grogne sociale exprimée le printemps dernier par le monde enseignant, un groupe de travail sur la taille des classes a été mis sur pied cet été.

Celui-ci comprend des représentants des syndicats, des pouvoirs organisateurs, de l’administration et du gouvernement. Il a pour mission d’élaborer des mesures concrètes d’amélioration.

Devant les députés, la ministre Désir a toutefois précisé jeudi que les mesures qui sortiront de ce groupe de travail devront se faire "à coût constant" pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ses ressources financières étaient sous contrainte forte, a-t-elle rappelé.