Les parents de Natacha de Crombrugghe sont au Pérou : le squelette découvert est-il celui de la jeune Belge ?

Sabine et Eric de Crombrugghe, les parents du touriste belge porté disparu depuis janvier dernier dans la vallée du Colca, se sont rendus à l’Institut de médecine légale (IML) d’Arequipa dans la matinée de ce samedi 24 septembre 2022, selon les médias locaux. Dans cet établissement, des investigations scientifiques sont menées pour identifier les restes osseux trouvés dans la rivière Colca et déterminer s’ils appartiennent ou non à Natacha.