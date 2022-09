Un plan d’économies annoncé aux Editions de l’Avenir, aucun licenciement prévu

Selon les organisations syndicales et l’AJP, la direction des Editions de l’Avenir, qui fait partie du groupe IPM (La Libre Belgique, La Dernière Heure, LN24, Moustique, etc.), justifie ces économies par l’augmentation "démesurée" des coûts du papier, du personnel et de l’énergie, ainsi que par la fragilité du secteur médiatique, qui est en perte de lecteurs et d’abonnés.