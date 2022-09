Primes énergie: comment l’Etat compte récupérer une partie des montants chez les ménages les plus riches

Ces nouvelles primes seront directement déduites des factures d’acompte de novembre et décembre et représenteront une intervention de 135 euros par mois pour le gaz et de 61 euros par mois pour l’électricité.

L’octroi de ces montants est uniquement prévu pour les contrats d’énergie variables et pour tous les nouveaux contrats fixes conclus ou renouvelés à partir du 1er octobre 2021. Ceux qui bénéficient de tarifs très intéressants, comme ceux prévus par de vieux contrats à tarification fixe, ne seront donc pas concernés.

Les plus riches taxés

Le gouvernement l’a annoncé dès le 16 septembre: si vous remplissez certaines conditions, ces 392 euros ne seront pas taxés… Sauf chez les ménages les plus riches.

Nos collègues de LN24 ont pu mettre la main sur le mécanisme sur lequel travaille actuellement le gouvernement pour récupérer une partie de ces montants.

Ainsi, la prime sera partiellement récupérée si l’ensemble des revenus annuels nets de la personne qui l’a obtenu dépasse les 62 250 euros.

Ce montant est majoré de 3 700 euros par personne fiscalement à charge. Pour les enfants dans un régime de coparentalité, ce montant sera réduit de moitié, à 1 850 euros par enfant.

Il n’y aura pas de nouveau code à remplir sur la déclaration d’impôts. C’est le SPF Économie qui fournira au SPF Finances la liste des personnes qui ont obtenu la prime, le montant de la prime attribuée à ces personnes et la date d’attribution.

Combien ?

Sur base de ces données, le fisc calculera et établira la cotisation à payer. Vous dépassez les plafonds de rémunération nette fixés par le gouvernement ? La cotisation spéciale énergie à payer sera calculée en appliquant votre taux d’imposition moyen sur le total des primes reçues, et en multipliant ce montant par 1,5.

Prenons un exemple: Marie dispose de 62 671 euros de revenus nets. Elle dépasse donc le plafond fixé à 62 250 euros et son taux d’imposition est de 35,9%. Sur les 392 € de primes reçues, Marie devra « rendre » 211 euros. Mais rappelons que les plafonds fixés permettent à la majorité de la population de ne pas devoir se soucier de cette nouvelle « taxe ».

