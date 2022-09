Nouvelle baisse du prix de l’essence, le cliquet s’applique

Dans le détail, les prix maxima de l’essence 95 RON E5 et de l’essence 95 RON E10 seront de respectivement 1,8140 euro le litre (-0,006 euro) et 1,7310 euro le litre (-0,013 euro). Pour l’essence 98 RON E5, le nouveau prix est de 1,9560 euro le litre (-0,004 euro) et il est de 1,8930 euro le litre (-0,006 euro) pour l’essence 98 RON E10.