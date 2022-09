Wallonie : voici à quel point chaque commune est « résidentielle », « commerciale » ou boisée

1. Le Brabant wallon, la plus « agricole »

C’est un constat qui étonne, mais le Brabant wallon est, proportionnellement à sa superficie totale, la plus « agricole » de toutes les provinces du sud du pays.

Dans la jeune province, près de 60% (59,73%) des terres sont dévolues à l’agriculture contre 55,22% dans le Hainaut et 43,35% dans le Namurois.

Et le Luxembourg dans tout ça ? Si la verte province ne destine actuellement que 32,59% de sa superficie aux cultures - le plus faible ration wallon -, c’est notamment parce que 46,20% de ses terres sont occupées par des forêts et autres bois.

2. Sainte-Ode, la moins « résidentielle »

D’après Statbel, 6,03% du territoire wallon est occupé par des terrains résidentiels. Toutefois, certaines communes de la région affichent des moyennes beaucoup moins importantes. À commencer par Sainte-Ode, la commune du sud du pays où la surface dévolue aux maisons et immeubles à appartements est la plus faible.

Dans cette localité qui s’étend sur 9.794,31 hectares, seulement 274,4 hectares (1,26%) sont assimilés à des lieux de résidence.

À l’inverse, Rixensart, dans le Brabant wallon, affiche le plus haut taux de terrains résidentiels de toute la Wallonie avec un ratio supérieur à 40% (715,35 hectares).

3. Des terrains commerciaux minoritaires

Autre constat : les terrains commerciaux représentent moins de 1% de la surface totale de la Wallonie. En comparaison, les entrepôts et autres bureaux représentent un peu plus de 4,50% du sol bruxellois.

En fait, en Wallonie, seulement six communes (Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur et Tournai) comptent plus de 100 hectares de terrain destinés aux commerces. Et seulement 8 localités (Ans, Charleroi, Herstal, Liège, Mouscron, Quaregnon, Seraing et Waterloo) voient plus de 2% de leur territoire consacrés à l’entreprenariat.

4. Vresse-sur-Semois, la plus « verte »

Si le Luxembourg abrite la très grande majorité des communes les plus boisées du pays, c’est à Vresse-sur-Semois, dans la province de Namur, que l’office belge de la statistique a relevé le plus grand pourcentage de terres boisées.

En effet, sur les 10.140,55 hectares qui composent la localité namuroise, pas moins de 7.386,34 hectares, soit 72,84% sont occupés par des forêts et des bois.

À l’inverse, la proportion de terrains boisés de certaines communes liégeoises, reste extrêmement faible. À Remicourt, par exemple, la nature se résume à 0,59 hectare, soit 0,03% de la superficie totale de la localité.

5. Visé, la plus « connectée »

Enfin, les chiffres de Statbel nous apprennent que c’est à Visé que le pourcentage de terrains utilisés pour les transports et les communications est le plus important de toute la Wallonie. Là-bas, pas moins de 23,64% du territoire (655,38 hectares) est dévolu aux chemins de fer et aux voies publiques. Tout le contraire de Blegny, qui reste la commune la moins « connectée » de Wallonie avec 2,73% de sa superficie destinés aux transports et communications.