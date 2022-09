Autant dire que la mutation était périlleuse, puisqu’il fallait dompter la nouvelle approche informatique et de nouvelles procédures contraignantes, tout en commençant l’année avec 10 000 factures de 2021 reportées en 2022.

Le retard s’est accumulé au début de l’année, pour se résorber au fil des mois. Les principaux bugs ont été résolus, les grosses factures honorées et les retards réduits progressivement. Le contentieux pour non-paiement serait désormais presque totalement résorbé.

Presque. Aujourd’hui, des associations subventionnées par la Région sont en rupture de paiement: elles n’ont rien reçu depuis le 1er janvier 2022.

Bas de laine

C’est le cas pour une partie des Contrats de rivière, des parcs naturels ou encore des CRIE (centres régionaux d’initiation à l’environnement), etc.

"On n’a pas vu un euro depuis le début de l’année. On n’a toujours pas reçu la troisième tranche de subsides pour 2021, confirme la responsable d’un Contrat de rivière. La moitié des 14 Contrats de rivière sont en rupture de paiement. Nous, par chance, on avait des réserves. On a dû les entamer pour payer les salaires. Et personne ne bouge", s’étonne-t-elle.

C’est bien joli, les lignes de crédit, mais les intérêts ne sont pas repris parmi les dépenses éligibles

Même constat dans un parc naturel: "Je suis surprise que ça ne bouge pas plus. Le problème est connu, mais ça n’avance pas. La plupart des parcs naturels ont des problèmes de trésorerie et ont ouvert des lignes de crédit", témoigne une responsable.

Et les lignes de crédit, "c’est bien joli, mais les intérêts qui en découlent ne sont pas repris parmi les dépenses éligibles…"

Projets en rade

Les subsides wallons ne sont pas l’unique source de financement pour ces organisations. "Mais chez nous, c’est quand même deux tiers des ressources. Le reste vient des pouvoirs locaux ", précise un directeur de Contrat de rivière. Il se dit par ailleurs convaincu que "ce n’est pas une question de volonté politique ". Ce n’est pas davantage lié aux difficultés financières de la Région: l’argent des subsides, il est là. "Mais les liquidités n’arrivent pas et ça nous met en difficultés. Pour septembre, ça devrait aller. On espère que les fonds seront libérés pour octobre…"

On tourne avec le strict minimum

Une de ses consœurs embraie: "Il y a des budgets qu’on doit dépenser d’ici à la fin de cette année, mais on n’a pas les liquidités. Des factures sont en attente. Ça paralyse nos projets. On tourne avec le strict minimum."

Il semble que ces appels au secours ne soient pas encore remontés jusqu’au sommet de l’administration wallonne.