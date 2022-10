Champignons: quand cueillette automnale rime avec danger

Les spécialistes conseillent effectivement de faire preuve d’extrême prudence et de ne pas jouer aux apprentis sorciers, surtout cette année où un été chaud couplé à un automne humide, favorise la prolifération des champignons. "On connaît à peu près 10 000 espèces de champignons en Belgique. Le risque de confusion est réel", insiste Bernard Clesse, écopédagogue et mycologue auprès des Cerles des Naturalistes de Belgique. "L’idéal est de demander la confirmation ou de se faire accompagner par de véritables connaisseurs comme on en trouve dans les quelques cercles de mycologie."

L’un des champignons les plus incriminés dans le cas des intoxications dues à l’ingestion de champignons est l’agaric jaunissant. Il se confond très facilement avec l’agaric champêtre ou rosé des prés et peut pousser aux mêmes endroits au même moment.

Contacter le centre antipoisons

Au centre antipoisons, on met particulièrement en garde contre l’amanite phalloïde. "La semaine dernière, on a encore eu un appel. Cette espèce vénéneuse est de plus en plus présente dans nos régions et représente un grand danger. Même en ingérer une petite quantité, peut avoir un résultat fatal", explique Dominique Vandijck.

Ne vous fiez pas aux applications

Sur une année, le centre antipoison comptabilise entre 400 et 500 appels concernant les champignons. Le plus souvent, ce sont les enfants qui en ingèrent par accident. Le réflexe à avoir: ne pas attendre l’apparition de symptômes et contacter le plus rapidement possible le centre antipoison au 070 245 245.

Confusion

Autre plaisir de l’automne: les marrons ou dites plutôt, les châtaignes. En réalité, il existe une confusion entre les deux. Les châtaignes sont comestibles alors que les marrons communs ou marrons d’Inde sont toxiques. Pour les distinguer, on peut, par exemple, regarder les feuilles, qui sont composées-palmées chez le marronnier et simples et dentées chez le châtaignier.

Attention également aux fruits rouges comme ceux de la viorne obier, toxiques, qui peuvent être confondus avec ceux de l’aubépine.