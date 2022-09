Hainaut: la société Rosier désormais aux mains du groupe turco-néerlandais Yildirim

Le groupe Yildirim est un conglomérat industriel turco-néerlandais actif dans neuf secteurs différents et présent dans 54 pays sur cinq continents, employant plus de 20.000 personnes. Les principaux secteurs d’activité de Yildirim sont la gestion portuaire, les métaux et les mines, les engrais et les produits chimiques, le transport maritime et la logistique, l’énergie et l’électricité et les produits énergétiques.

Borealis est active dans les domaines des polyoléfines et des produits chimiques de base et entend se concentrer sur ces activités principales.

Basée à Moustier (Hainaut), Rosier est spécialisée dans la production de fertilisants agricoles. Ses activités ont été fortement impactées par la guerre en Ukraine. L’entreprise souffre des hausses des coûts de production et de logistique en raison de l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, mais aussi d’un manque de matières premières et d’une baisse des commandes alors que l’Ukraine représentait 10% de son chiffre d’affaires en 2021.

La valeur boursière de Rosier s’est effondrée ces dernières années. Alors que début 2019, le titre se négociait encore autour de 150 euros, début 2022, l’action s’échangeait autour de 60 euros. Elle a même chuté à 19,20 euros en mars, à la suite de quoi le titre a été suspendu. Depuis lors, il oscille entre 18 et 19 euros.

Borealis a annoncé son intention de lancer une offre publique de reprise sur les actions restantes de Rosier au prix de 20 euros par action.

La clôture de la transaction est soumise à certaines approbations réglementaires et à la conclusion de l’offre publique de reprise par Borealis.