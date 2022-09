Avec son mari Bertrand, elle gère la boulangerie Dumont à Vencimont (Gedinne). Or, depuis ce dimanche soir, le commerce a fermé ses volets. Raison ? Pascale et Bertrand doivent désormais payer 11 838 € par mois d’électricité contre 1 860 € auparavant.

"Suite au témoignage d’un autre boulanger, je me suis rendue sur l’application de mon fournisseur", nous explique Pascale. "Et j’ai découvert qu’en vertu de notre contrat à prix variable, la régularisation était désormais estimée à 46 000 euros et que nos acomptes mensuels seraient fixés à 11 836 euros. Quand j’ai contacté le fournisseur ce lundi matin, mon interlocutrice a été formelle: “La hausse de l’électricité, c’est pour tout le monde Madame”"

Un « assassinat »

Cette multiplication par cinq des factures énergétiques est lourde de conséquences. "Chaque jour d’ouverture, nous perdons entre 400 € et 700 €. Ce n’est pas une augmentation des prix. C’est un assassinat. Le monde politique doit réagir !"

Cette mésaventure, racontée par Pascale et Bertrand Dumont sur les réseaux sociaux, a ému de nombreux Belges. "Les cas de ce type se multiplient. Et plus la crise se prolonge, plus les dégâts seront importants et irréversibles", confirme Thierry Evens de l’Union des classes moyennes. "Les boulangeries sont en première ligne, car elles ont des fours ou encore des groupes frigorifiques. À cela, il faut ajouter l’indexation du coût de la main-d’œuvre."

Les boulangers ne sont pas les seuls à vivre une situation dangereuse: "On retrouve le même problème du côté des fritures, des boucheries, ou encore du côté des petits supermarchés, dont 40% des acteurs fonctionnent actuellement à perte", ajoute Thierry Evens.

La boulangerie de Pascale et Bertrand va-t-elle rouvrir ? "Nous attendons les décisions qui seront prises dans les prochains jours", nous explique-t-on à la boulangerie Dumont. "Mais si les mesures ne permettent pas d’apporter un bol d’air, nous devrons vendre notre commerce."