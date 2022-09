10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 26 septembre

Le cadavre retrouvé la semaine dernière dans le district de Huambo, dans la province de Caylloma (Pérou), est-il celui de la touriste belge Natacha de Crombrugghe portée disparue depuis janvier 2022? Retour sur une affaire à rebondissements.

2. Les logements de Mons-Borinage sont des passoires énergétiques: « Il faut envisager des solutions sur le long terme! »

Lionel Pistone, conseiller communal et animateur pour Nature & Progrès, proposent quatre pistes de solution.

3. A Marche-en-Famenne, Music Fund a réparé 6 250 instruments de musique en 10 ans

Le Musée de la Famenne de Marche consacre une exposition, jusqu’au 16 octobre, au Music Fund, qui donne une seconde vie aux instruments du monde entier depuis 10 ans à Marche-en-Famenne.

4. Haute-Meuse: le lit du fleuve va accueillir 1 700 enfants

Dès ce lundi et jusqu’à la fin du chômage de la Meuse, ce sera un défilé de classes sur les galets, invitées par le contrat de rivière Haute-Meuse. Le but : pédagogique et écologique.

5. Plan d’expropriation rue du Monument à Ottignies : les propriétaires concernés n’ont pas été informés personnellement

Pour désenclaver le site des Bétons Lemaire, une voirie pourrait être créée depuis la rue du Monument. Pour cela, des expropriations sont envisagées mais la communication a fait défaut.

6. Après plus de 10 ans, enfin un skatepark à la Tour romane à Amay

Les jeunes, et même aujourd’hui les un peu moins jeunes, se réjouissent de l’aboutissement d’un projet qui a duré plus de dix ans : le skatepark.

7. Voici les premières images du prochain Astérix et Obélix : « J’espère que ça va vous plaire » (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant de l’AC, a partagé ce dimanche 25 septembre 2022 le teaser d’« Astérix et Obélix : L’Empire du milieu », qui sortira début 2023. Il y partage l’affiche avec Angèle, Vincent Cassel ou encore Pierre Richard.

8. Emma Becker: «Ecrire sur le sexe n’est pas une fantaisie mais une nécessité»

À 34 ans, après avoir «beaucoup parlé du désir des hommes», Emma Becker a décidé de parler du sien dans «L’Inconduite».

9. Neufvilles: excédé par les excès de vitesse dans sa rue, il place un faux panneau sur sa voiture

Le Neufvillois craint qu’un accident grave pourrait se produire dans sa rue et se dit «dépité par l’inaction des autorités communale».

10. Thierry Luthers chante Johnny Hallyday et Michel Sardou

L’artiste Michel Curvers et l’ancien journaliste Thierry Luthers joueront les plus grands titres de Michel Sardou et Johnny Hallyday lors d’un concert au Forum de Liège, samedi 3 décembre 2022. Pierre Billon, directeur artistique de l’émission Mask Singer, et sa fille seront également de la partie.

