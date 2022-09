Un 4e suspect arrêté dans l’enquête sur les menaces contre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne a été placé sous sécurité renforcée et il limitera fortement ses apparitions ces prochains jours, voire semaines. "Le parquet fédéral a été informé au cours de la semaine dernière d’une possible menace sur la personne du ministre de la Justice, M. Vincent Van Quickenborne. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée à un juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Flandre occidentale", a communiqué le parquet fédéral samedi.

Dans le cadre de l’enquête, trois hommes, âgés de 20, 29 et 48 ans, ont été privés de liberté aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi. Ces interpellations ont eu lieu à La Haye, selon le parquet néerlandais. Le parquet fédéral belge a demandé leur transfèrement. Un quatrième suspect identifié était activement recherché. Il a été arrêté à son tour, a indiqué une source judiciaire sûre, dimanche, confirmant une information de la VRT.

Selon la chaîne publique flamande, il s’agirait d’une tentative d’enlèvement, ourdie par le milieu de la drogue. Het Laatste Nieuws a ajouté que "au moins" un fusil d’assaut et des bouteilles remplies d’essence ont été découvertes à l’intérieur d’un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, repéré à proximité du domicile du ministre, dans la banlieue de Courtrai.

Le ministre lui-même n’a pas exclu qu’il s’agisse de menaces provenant de trafiquants de drogue. La situation "me conforte dans ma conviction qu’il faut continuer à lutter. Les criminels se sentent acculés, et c’est légitime. Car nous continuerons de combattre le crime organisé, avec plus d’effectifs et de moyens qu’auparavant", a-t-il déclaré samedi.