Fermeture de Doel 3: à quoi ressemblera le parc nucléaire restant en Belgique?

Cette longue saga débuté en 1999 (voir ligne du temps ci-dessous) n’est pas encore totalement achevée, la prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025 devant encore être négociée avec Engie, l’exploitant des centrales nucléaires.

Doel 3 représentait une capacité de production importante, plus de 1000 mégawatts (MW), soit environ un sixième de la capacité totale du nucléaire belge. Nous passons juste sous les 5000 MW de puissance disponible avec la fermeture de ce premier réacteur.

En 2021, Doel 3 a tourné plus de 90% du temps, fournissant près de 8000 GWh (gigawattheure) ou 8 TWh (terawattheure), selon les données communiquées à l’Agence internationale de l’énergie atomique. Depuis le début de son exploitation, Doel 3 affiche une disponibilité de 78,8%.

Rappelons au passage qu’en 2021 le nucléaire a représenté environ la moitié de la production belge d’électricité avec 48 TWh.

Du nucléaire jusqu’en 2035?

Les premières fermetures auraient normalement dû se produire en 2015, avec l’arrêt des trois plus vieux réacteurs (Doel 1 et 2, ainsi que Tihange 1), tous mis en service en 1975. Le gouvernement fédéral a décidé cette année-là de prolonger de 10 ans ces trois centrales, renvoyant à 2025 l’arrêt complet du parc nucléaire.

Sauf que la situation s’est encore complexifiée.

Les prix de l’énergie se sont envolés et la question environnementale s’est intensifiée. Se passer de nos centrales est devenu plus sensible dans ce contexte.

En mars 2022, " le plan B " a donc été acté : Doel 4 et Tihange 3, les deux réacteurs les plus récents, seront prolongés de 10 ans, espère le gouvernement, qui doit pour cela négocier avec Engie.

Cela doit laisser jusqu’en 2035 pour organiser la transition vers d’autres sources d’énergie, renouvelable notamment.

Car c’est bien là l’objectif martelé par le gouvernement : "gagner notre indépendance vis-à-vis des énergies fossiles" et doter notre pays "d’une autonomie énergétique".

Le chrono est enclenché.