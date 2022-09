Dan Gagnon, sur sa chronique critique envers la RTBF : « On m’a dit que j’avais joué mon rôle de poil à gratter »

L’humoriste québécois a tourné en ridicule les justifications de la chaîne de service public de maintenir la diffusion du Mondial alors que les appels au boycott se multiplient, à deux mois du lancement de l’événement.

"Je me suis demandé si c’était déplacé pour moi de parler de ça ici. Puis je me suis dit: ‘Si pour la RTBF, 6500 morts, ça passe, alors j’ai de la marge. Je pourrais encore tuer 6499 personnes et revenir à l’antenne la semaine prochaine, easy!’", avait-il notamment écrit dans sa chronique.

Une chronique très corrosive à l’égard de la chaîne sur laquelle il travaille, et qui a fait réagir les médias et de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi soir, l’humoriste de 39 ans a tenu à revenir sur les coulisses de sa chronique et sur le "tapage médiatique" qui s’en est suivi dans un live Instagram. "J’ai averti les animateurs avant ma chronique. J’avais pas envie de les prendre en otage et ils m’ont dit : ‘Pas de problème’. Et en sortant du studio, j’ai croisé le producteur de l’émission. Je lui ai demandé ce qu’il avait pensé de ma chronique et il m’a répondu que c’était couillu!"

C’est à partir de la diffusion de la chronique sur les réseaux sociaux et de la publication de plusieurs articles de presse que tout s’emballe pour l’humoriste. "J’ai été noyé de messages", confie-t-il.

Ce qui intrigue tout particulièrement les médias, c’est que l’humoriste ait pu tacler de la sorte la RTBF à l’antenne avec l’aval de celle-ci. Dans son live sur Instagram, Dan Gagnon a d’abord rappelé que la RTBF n’était "pas son employeur, mais son client" et s’est ensuite dit ravi que le "service public ait de l’autodérision".

"À la RTBF, on m’a dit : ‘Les chroniqueurs, comme les journalistes, sont libres. Tu as joué ton rôle de poil à gratter’", a-t-il expliqué.

De quoi rassurer les fans de l’humoriste qui pensaient que cette prisde de parole lui vaudrait des ennuis!