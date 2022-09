5 métiers méconnus de la santé

1. Inspecteur sanitaire

Dans de nombreux endroits publics tels que les hôpitaux, les centres médicaux, mais aussi les usines de fabrication, de distribution ou de traitement des produits pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires…, des normes sanitaires sont imposées. Le rôle de l’inspecteur est de s’assurer que celles-ci sont bien respectées afin qu’aucun problème sur la santé des personnes ne puisse être relevé.

2. Cosmétologue

Les produits cosmétiques que l’on applique quotidiennement doivent répondre à un ensemble de critères bien définis. Pour les concevoir, on engage des scientifiques spécialisés dans leur élaboration. Les cosmétologues sont chargés de mener et/ou de participer aux phases d’étude, d’analyse, d’élaboration et d’évolution des produits cosmétiques.

3. Acarologue

Lorsque le corps médical est confronté à des patients qui présentent des allergies liées aux acariens sans pouvoir les traiter efficacement, il peut faire appel à un acarologue. Ce conseiller va mener une enquête afin de déterminer les causes de cette allergie et leur provenance et ensuite les mesures à prendre pour s’en débarrasser.

4. Technicien de salle d’autopsie

Ce n’est pas le métier le plus glamour qu’il existe, on vous l’accorde, mais il en faut. Le technicien en salle d’autopsie assiste le médecin légiste dans ses tâches. Il doit ainsi préparer les corps et les instruments chirurgicaux, le matériel… qui seront nécessaires à l’autopsie. Il est aussi chargé de l’entretien des lieux et des formalités administratives.

5. Assistant logistique

La logistique est présente dans tous les secteurs professionnels. En milieu hospitalier, l’assistant logistique a un rôle essentiel à jouer. Entretien et vérification du matériel, des lieux de prise en charge des patient, commandes et rangement des produits et des instruments… Sans lui, le travail ne pourrait tout simplement pas être fait.