Télévigilance pour personnes âgées: l’heure sera bientôt aux capteurs pour «Madame Laurent»

Ce jeudi, le gouvernement wallon a donné son feu vert à un projet qui, à terme, permettra de doter 15000 personnes en perte d’autonomie d’un système de télévigilance numérique.

Détecteurs d’anomalies

Tout le monde connaît le système de télévigilance de type Télé-Secours, associé pour toujours à la célébrissime "Madame Laurent": un bouton poussoir en pendentif ou en bracelet est activé par l’abonné(e) qui se trouve en difficulté. Un call center reçoit l’alerte et prévient les contacts de la personne. Le modèle, qui a évolué au fil du temps, a démontré son efficacité.

"Mais parfois le simple fait d’avoir à appuyer sur un bouton est déjà problématique, explique Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé et de l’Action sociale. Avec la digitalisation, on peut détecter des anomalies dans les habitudes quotidiennes d’une personne, via des capteurs de mouvements connectés."

Quelles habitudes? "Descendre le matin, par exemple. Bouger dans la maison… Ce sont des données qui sont analysées par les capteurs dans la maison. Si la personne adopte un comportement inhabituel, le système le détecte et peut donner l’alerte", poursuit Christie Morreale. Un proche, une aide familiale, peut alors donner un coup de fil ou passer pour s’assurer que tout va bien .

Rester le plus longtemps possible à la maison

"Avec le système de télévigilance actuel, si la personne ne se lève pas le matin, ou si elle chute et ne bouge plus, rien ne permet de le détecter. L’idée ici, c’est d’intervenir plus vite en alliant technologie et assistance physique", poursuit la ministre wallonne.

À son initiative et avec le soutien du Premier wallon Elio Di Rupo, la Région va donc lancer un appel à projets auprès d’opérateurs qui pourront expérimenter le dispositif, l’améliorer et le diversifier. La technologie existe déjà. Elle est notamment testée dans une maison de repos de Crisnée.

On peut aussi créer une émulation en faisant appel à des entreprises wallonnes

"Il y a une base, confirme Christie Morreale. Mais on peut aussi créer une émulation en faisant appel à des entreprises wallonnes, avec des nouvelles technologies à mettre en place. C’est un cercle vertueux. " À activer avec 34 millions inscrits au plan de relance.

Le projet devrait donc permettre d’équiper progressivement et gratuitement 15000 logements (peut-être aussi des résidences services ou d’autres types d’habitat), au bénéfice de personnes en perte d’autonomie, par l’âge ou le handicap, qui souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles.