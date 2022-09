Procès des attentats à Bruxelles: le SPF Justice annonce que les boxes des accusés ne seront pas prêts pour le 10 octobre

Le SPF s’attache "à mettre en œuvre immédiatement cette décision de justice et mobilise toutes ses ressources", explique-t-il. Mais "après analyse approfondie par les équipes du SPF, il est impossible que ce travail puisse être réalisé pour le 10 octobre pour des raisons purement matérielles".

Mardi, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne avait souligné à la Chambre que la configuration actuelle des boxes et les autres mesures de sécurité "sont le résultat de concertations menées dans trois groupes de travail mis en place en octobre 2019", a-t-il insisté, "en vue de bien préparer ce procès et auxquels tous les partenaires judiciaires et policiers ont été invités". Cette installation "sur mesure" constitue donc "le résultat d’années de réflexion et de concertation".

Les boxes prennent également en compte un aspect sanitaire, se basant sur l’expérience du procès des attentats de Paris, selon le ministre. Plusieurs audiences avaient en effet dû être interrompues parce qu’un ou plusieurs accusés avaient été contaminés par le coronavirus. La réflexion autour des boxes "ne s’est pas construite en une nuit".

Après avoir ordonné le démontage des boxes compartimentés et fermés des accusés, constatant que cette configuration viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, la présidente de la cour avait renvoyé la question de la reconstruction au pouvoir exécutif, en vertu de la séparation des pouvoirs.

La présidente de la cour envisage de maintenir la constitution du jury le 10 octobre

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles, Laurence Massart, a annoncé, jeudi en milieu de matinée, qu’elle demanderait au SPF Justice si l’audience de tirage au sort des jurés pourrait se tenir avec les accusés placés hors des boxes et entourés de policiers. Le début des débats serait ensuite reporté de quelques semaines.

La seconde option, moins favorable, que Laurence Massart entend proposer est de rapidement fixer un nouveau calendrier pour ces deux audiences, celle de constitution du jury et celle du début des débats. Cette autre solution présente cependant l’inconvénient que la cour d’assises devra re-citer à une autre date les quelque 600 candidats-jurés convoqués initialement pour le 10 octobre.

"Pas de panique", a conclu la présidente, "c’est le direct des assises. Des solutions seront trouvées dans le calme et la sérénité".

«A-t-on besoin de construire quelque-chose qui soit à ce point sécuritaire?»

"Je pense qu’il faut revenir à l’essentiel, rappeler dans quelles conditions un procès doit se tenir", a réagi Me Virginie Taelman, conseil de l’accusé Bilal El Makhoukhi, jeudi, à la suite de l’annonce d’un probable report du procès des attentats du 22 mars 2016 en raison de l’impossibilité de reconstruire les boxes rapidement. "On nous dit de part et d’autre qu’il faut absolument mettre du verre partout. Je crois qu’on peut réfléchir à une solution pragmatique. A-t-on besoin de construire quelque chose qui soit à ce point sécuritaire quand on voit déjà toute la sécurité qui est mise en place?", a-t-elle interrogé.

"J’ai du mal à croire qu’on doive absolument tout reporter", a poursuivi Me Taelman. "Comme je l’ai déjà dit, je pense que quand on a prévu la construction de ces boxes on devait prévoir une alternative, et ne pas partir du principe que la justice allait les valider. Je suis très fortement interpellée par ça. S’il faut qu’on patiente un peu, on patientera un peu, c’est dommage mais c’est une réalité. La justice a déjà rappelé qu’il fallait que ce procès se passe dans des conditions sereines. L’objectif, c’est de se dire qu’il faut être prêt pour le 13 octobre et de voir ensuite ce que l’on peut faire pour être prêt à cette date".

L’avis de la pénaliste est partagé par sa consœur, Me Delphine Paci, l’avocate de Salah Abdeslam. "Il faut revenir à l’essentiel et ne pas penser qu’il faut nécessairement de la sécurité à outrance. Les accusés sont transférés dans des conditions compliquées et ils sont fouillés quand ils arrivent ici", a-t-elle déclaré. "Ce qui est surtout hallucinant c’est qu’on ait pu un jour imaginer que ces boxes allaient pouvoir être acceptés tels qu’ils sont, alors qu’ils violent à peu près tous les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme".