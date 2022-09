Les CPAS wallons inquiets : la demande de plus en plus importante

Les 262 CPAS wallons luttent depuis plus de deux ans en raison des crises sanitaire, climatique (inondations), migratoire (guerre en Ukraine) et désormais énergétique. Leur nombre de bénéficiaires est de plus en plus important et varié. Les demandes sociales explosent et rien qu’au niveau du revenu d’intégration - "la partie visible de l’iceberg" - l’augmentation est de 72% par rapport à il y a 15 ans, alors que l’emploi au sein des CPAS n’a progressé que de 18% sur la même période. "La volonté d’aider demeure intacte, mais l’inquiétude est donc forte" face à un manque cruel de moyens structurels et financiers, a souligné l’Union des Villles et des Communes de Wallonie.