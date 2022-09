Fermeture de Doel 3: Tinne Van der Straeten rappelle qu’il ne s’agit pas «d’une décision d’aujourd’hui»

Au moment même où de nombreux ménages et entreprises sont assommés par des factures énergétiques aux montants délirants, dopés par les cours du gaz et de l’électricité sur les marchés de gros.

Ce jeudi, à la Chambre, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), a refait le point sur ce dossier très électrique. Et tant des rangs de la majorité que des bancs de l’opposition, les questions ont fusé…

"Le gouvernement fédéral a pris une série de mesures pour les ménages et les entreprises", a rappelé en préambule la ministre de l’Énergie pointant les différentes aides déjà adoptées comme la prolongation du tarif social, la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité, le chèque mazout ou encore le paquet de base de 400 €. "Ce gouvernement n’entend abandonner personne.Sur les mesures européennes, un groupe pilote de quatre pays travaille sur des textes… Le Premier ministre de la Norvège, qui est un fournisseur important pour l’Europe, s’est dit “ouvert” pour discuter de ce plafonnement du prix du gaz.Les positions bougent et une nouvelle réunion des ministres de l’Énergie est prévue vendredi prochain."

Le cas Doel 3

Reste que la fermeture de Doel 3 en pleine crise peut sembler paradoxale. Pour le député François De Smet (Défi), il y a même dans ce débranchement un "décalage in fine extraordinaire, surréaliste, presque baroque qui démontre le manque de vision stratégique et énergétique" du gouvernement et des exécutifs précédents.

"Le calendrier de sortie n’est pas une décision d’aujourd’hui, mais bien d’il y a 20 ans, qui a été confirmée par tous les gouvernements depuis 2003", a répondu Tinne Van der Straeten. "Aujourd’hui, même si l’Europe est frappée par une crise énergétique, la capacité de production est suffisante. Et je pense que personne ne peut être en désaccord avec les propos du directeur de la centrale de Doel, qui estime qu’il ne faut prendre aucun risque avec la sûreté nucléaire."

Interrogée par la députée MR Marie-Christine Marghem, qui a rappelé son souhait de prolonger un maximum de réacteurs, la ministre a fait le point sur les négociations avec Engie. « Après l’invasion de la Russie, nous avons décidé de conserver les deux centrales les plus récentes. Nous sommes en négociations, en tandem avec le premier ministre. Par contre, il n’y a pas d’accord secret comme le disent certains. Il y a juste une discrétion de mise car nous voulons obtenir un résultat. Une discrétion qui ne signifie pas l’opacité. »