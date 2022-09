Procès des attentats à Bruxelles: le SPF Justice annonce que les boxes des accusés ne seront pas prêts pour le 10 octobre

Le SPF s’attache "à mettre en œuvre immédiatement cette décision de justice et mobilise toutes ses ressources", explique-t-il. Mais "après analyse approfondie par les équipes du SPF, il est impossible que ce travail puisse être réalisé pour le 10 octobre pour des raisons purement matérielles".

Mardi, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne avait souligné à la Chambre que la configuration actuelle des boxes et les autres mesures de sécurité "sont le résultat de concertations menées dans trois groupes de travail mis en place en octobre 2019", a-t-il insisté, "en vue de bien préparer ce procès et auxquels tous les partenaires judiciaires et policiers ont été invités". Cette installation "sur mesure" constitue donc "le résultat d’années de réflexion et de concertation".

Les boxes prennent également en compte un aspect sanitaire, se basant sur l’expérience du procès des attentats de Paris, selon le ministre. Plusieurs audiences avaient en effet dû être interrompues parce qu’un ou plusieurs accusés avaient été contaminés par le coronavirus. La réflexion autour des boxes "ne s’est pas construite en une nuit".

Après avoir ordonné le démontage des boxes compartimentés et fermés des accusés, constatant que cette configuration viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, la présidente de la cour avait renvoyé la question de la reconstruction au pouvoir exécutif, en vertu de la séparation des pouvoirs.