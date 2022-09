Le conflit entre l’État fédéral et l’entreprise Medista compromet-il la campagne wallonne de rappel anti-Covid? La ministre wallonne de la Santé est allée chercher des garanties auprès du fédéral.

2. Des premières vendanges généreuses

Deux ans seulement après la plantation des vignobles, les premières "vraies" vendanges du Domaine de Longuesault ont répondu aux attentes de Philippe et Lara, qui commercialiseront leurs premières bouteilles de vins issus de cépages résistants aux maladies, avec une forte identité belge.

3. À la télé ce jeudi soir: de bien sombres papillons noirs

Un écrivain accepte de rédiger les mémoires d’un retraité qui lui révèle son passé de serial killer. Une confession dont aucun ne sortira indemne.

4. Pourquoi on a aimé le dernier Stephen King

Voici Billy Summers, un tueur à gages avec une éthique. Et l’un des meilleurs livres de Stephen King depuis longtemps.

5. Woodi’z, des créations en bois personnalisables made in Verviers

Créatifs et désireux de lancer un projet à deux, les Verviétois Anthony Farris et Céline Demonceau ont imaginé Woodi’z. Une gamme d’articles de déco et d’accessoires tout en bois, à personnaliser.

6. Nous avons visité Tanger, le carrefour entre l’Atlantique et la Méditerranée

Tanger, la romanesque, a traversé une mue à marche forcée. Un TGV la place désormais à une heure vingt de sa capitale politique, Rabat.

7. Plantu rencontre Hergé dans un livre-témoignage: «Mais ma vie est une escroquerie!»

À la demande de Nick Rodwell lui-même, le célèbre dessinateur de presse Jean Plantu dialogue avec le créateur de TIntin dans un bouquin des éditions Moulinsart. Et ne descend pas de son petit nuage.

8. Festival du rire de Bastogne: Kavanagh, Eboué ou encore Manon Lepomme au menu

Après des années difficiles, le Festival du rire de Bastogne sera de retour en mars 2023, dans une version plus traditionnelle et épurée.

9. Mettet: naissance d’une ferme pédagogique

Passionné par les animaux, Martin Delflandre a décidé d’ouvrir sa ferme pédagogique à Furnaux: "Marti et ses amis". Découverte.

10. Federer, serein après l’annonce de sa retraite: «Je ne veux vraiment pas que ce soit un enterrement»

À 41 ans, Roger Federer, qui ne jouera qu’un double vendredi soir, est apparu apaisé par l’annonce de sa fin de carrière.

