Rappels anti-Covid: la campagne wallonne impactée par la polémique Medista?

L’entreprise, chargée de réceptionner les vaccins contre le Covid et de toute la logistique attenante, disait dans un communiqué tout le mal qu’elle pensait du gouvernement fédéral, "si peu fiable et qui abuse de son pouvoir", ajoutant qu’elle ne voulait plus travailler avec lui.

"Va-t-on vers une rupture d’approvisionnement pour les centres de vaccination?" interroge le député wallon MR Nicolas Tzanetatos, en séance plénière du Parlement wallon, ce mercredi "Le risque de ne plus être livré est réel", poursuit le député libéral. Avant d’énumérer les doléances de Medista: factures non payées pour un peu plus de 5 millions, "pressions anormales voire harcèlement sur son entreprise et, pire, des consignes et directives contraires aux lois de la part du SPF Santé".

Comme un boulanger sur le toit

"Et pour ajouter de la complexité à la complexité, du Kafka au Kafka, la société Medista n’est pas en charge de la distribution: un nouveau marché public, publié par le fédéral, a été attribué à Movianto… qui n’a pas les autorisations pour s’en charger, pas les services informatiques, ni l’infrastructure (NDLR: notamment de réfrigération) pour s’occuper de tous les vaccins, poursuit Nicolas Tzanetatos. Bref, ça revient à confier au boulanger la réparation de votre toiture à la veille d’une tempête".

La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale confirme que le fédéral devait renouveler le marché public pour l’approvisionnement et le stock stratégique des vaccins, entre autres produits pharmaceutiques. Medista n’a pas été retenu. Les nouveaux partenaires du fédéral sont les entreprises Raes et Movianto.

Obligation

Medista avait réagi auprès du Conseil d’État, via un recours en suspension. Recours rejeté.

"Donc, l’approvisionnement doit continuer. Le tribunal a même interdit à Medista d’interrompre ses activités de redistribution", rappelle Christie Morreale.

Des obligations liées à un contrat qu’elle n’a plus: c’est là que va se loger l’aspect kafkaïen

L’État s’est en effet pourvu en justice et a eu gain de cause: même si les factures ne sont pas payées, Medista doit temporairement remplir ses obligations, sous peine d’une astreinte de 250000 € par infraction constatée. "Des obligations liées à un contrat qu’elle n’a plus . C’est là que va se loger l’aspect kafkaïen", soupire Nicolas Tzanetatos.

En attendant, ils sont là

Le fédéral a donné des garanties à la Région sur la continuité d’approvisionnement des vaccins pour cette campagne automnale. "Je vous informe effectivement que les vaccins adaptés sont arrivés dans les 22 centres de vaccination. Mais évidemment, on reste attentif", signale Christie Morreale. Et elle insiste bien sur cette garantie apportée par le fédéral, selon lequel "il n’y aura pas de problème en termes de médicaments et de vaccins".

Medista a confirmé de son côté avoir déjà livré 2,3 millions de vaccins en Belgique en 15 jours.

"Ça reste néanmoins inquiétant, considère Nicolas Tzanetatos. Nous sommes dans une campagne automnale. Elle doit être menée jusqu’au bout et de manière correcte."