La start-up belge Idevax met au point une seringue plus efficace pour vacciner

La start-up belge Idevax a mis au point une seringue qui pourrait rendre l’administration de vaccins plus efficace, selon le journal De Tijd. La seringue facilite l’injection du vaccin en intradermique (injection peu profonde ou superficielle dans le derme) au lieu de la méthode classique de l’injection intramusculaire. De plus, cela serait plus facile d’utilisation et presque indolore.