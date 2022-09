Limiter la vitesse à 100 km/h: la ministre de la Sécurité routière est contre

Ça n’a pas manqué. Les réactions ont suivi pour s’insurger contre ce segment du plan. Les présidents du PS et du MR, partenaires d’Écolo dans la tripartite wallonne, ont fait partie des détracteurs.

Lundi, interrogée par Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés, opposition) et Olivier Maroy (MR, majorité), la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, la MR Valérie De Bue s’est elle aussi officiellement exprimée sur le sujet en commission du Parlement wallon. Et elle explique pourquoi elle ne suivra pas son collègue de majorité sur ce point.

Coups de frein et accélérations: plus polluants

"Le plan Air climat tel que dévoilé par le Ministre Henry il y a quelques jours avec les nouvelles propositions qu’il contient n’a pas encore été débattu en gouvernement. Je n’ai pas été associée à la rédaction de ce plan qui fait seulement aujourd’hui l’objet de discussions en intercabinets", commente d’emblée Valérie De Bue. Autrement dit, quand Philippe Henry fait sa sortie devant les journalistes, le gouvernement est un peu surpris et mis devant un fait (presque) accompli.

Le ministre Henry précisait pourtant devant la presse que chaque "curseur"du plan pouvait bouger, même si le travail global a été préparé avec un panel citoyen, des experts, des associations, des syndicats, etc. Et même si l’objectif global de réduction de gaz à effet de serre d’ici à 2030, inscrit dans la déclaration de politique régionale, doit être respecté, disait-il.

Les limitations de vitesse dynamiques sont généralement mieux respectées

Pour sa part, Valérie De Bue laisse bien entendu le conducteur "libre d’adapter sa vitesse en vue de diminuer sa consommation". Mais elle défend les limitations de vitesse dynamiques. À savoir celles qui s’adaptent aux conditions climatiques, à la densité de la circulation aux heures de pointe, aux chantiers routiers, etc. "Jugées plus crédibles par les usagers, les limitations de vitesse dynamiques sont généralement mieux respectées".

"Elles permettent également d’améliorer la fluidité du trafic. En effet, les vitesses pratiquées induites sont plus homogènes et réduisent les perturbations à la circulation comme les manœuvres de dépassement, les coups de frein et d’accélération. Ces dernières sont les plus polluantes, les plus consommatrices de carburants", argumente la ministre wallonne.

Et c’est d’ailleurs cette gestion dynamique de la vitesse qu’elle plaçait en tête de son plan d’actions, dans la foulée des États généraux de la sécurité routière.

Responsabilité, fluidité et éco-conduite

"J’ai proposé à mon collègue Philippe Henry de travailler sur ce projet relatif aux vitesses dynamiques en début de législature, notamment dans le cadre du plan de relance, mais malheureusement sans succès à ce jour."

Valérie De Bue rappelle que la proposition de réduire la vitesse sur les autoroutes "a d’ailleurs été abandonnée en conférence interministérielle en juillet dernier suite à l’opposition de la Wallonie et de la Flandre".

Donc, non à la limitation "linéaire"de la vitesse à 100 km/h. Par contre, oui au renforcement des contrôles routiers pour vérifier le respect des limitations, variables en fonction des risques. Les contrôles et le traitement des infractions constatées contribuent aussi à modifier les comportements des usagers, ajoute-t-elle.

Elle prône "une conduite souple et fluide", plus efficace selon elle "qu’une diminution de vitesse linéaire pour réduire l’impact énergétique", et la promotion d’une conduite responsable "en termes de sécurité mais également en termes de consommation".

"Dans le contexte qui s’impose à nous encore plus aujourd’hui, je prévois d’ailleurs d’intensifier dans les prochaines semaines la communication relative à l’éco-conduite."