La Région wallonne ne fait pas de cadeau aux propriétaires de motorhomes

"Je peux comprendre le ressenti des utilisateurs de ce type de véhicules, mécontents de constater que les acquisitions futures d’autocaravanes seront généralement soumises à la fiscalité ordinaire des voitures", explique Adrien Dolimont, le ministre du Budget wallon. Il répondait, en Commission du parlement, à une interpellation du chef de groupe des Engagés, François Desquesnes qui, plus tôt dans la journée, avait dénoncé l’explosion du montant des taxes de mise en circulation et de circulation imposées aux propriétaires de camping-car à la suite de l’entrée en vigueur du décret pour une fiscalité plus juste en Wallonie.