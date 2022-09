La conséquence de l’invasion russe en Ukraine

L’évolution de la courbe de l’indice du prix à la consommation (IPC) du pain permet d’observer une hausse significative à partir de février 2022, c’est-à-dire au moment où débute l’invasion russe de l’Ukraine (voir ci-dessous). Pour rappel, l’IPC est un outil qui permet de mesurer l’évolution du niveau moyen des prix.

Pour l’office statistique européen Eurostat, la guerre en Ukraine explique l’explosion du prix du pain: "Ça a significativement perturbé les marchés globaux".

Une inflation relativement faible en comparaison à nos voisins

L’inflation belge du prix du pain reste toutefois parmi les moins importantes au sein de l’Union Européenne et se situe en dessous de la moyenne de 18%. En Hongrie, par exemple, l’inflation atteint les 66%. C’est le pays le plus fortement touché. Suivent la Lituanie (+33%), l’Estonie et la Slovaquie (+32%). L’inflation belge est davantage similaire à celle de la France, pays le moins touché (+8%), des Pays-Bas et du Luxembourg (+10%).

Cette augmentation du prix du pain s’inscrit dans un contexte d’inflation générale. Le pain n’est pas le seul produit concerné. Le prix des légumes, des viandes ou encore des huiles ont également fortement augmenté. En Belgique, l’inflation a atteint 9,94 % en août : du jamais vu au depuis mars 1976.

