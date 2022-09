Employeurs APE: la ministre Morreale demande 38 millions au gouvernement wallon

Les emplois APE (aides à la promotion de l’emploi), qui concernent 65000 personnes et environ 4000 employeurs dans le non marchand et les pouvoirs locaux, n’ont pas reçu suffisamment de moyens pour assumer l’indexation salariale. Depuis des mois, dans les associations, on refait les comptes. Certaines pourraient bel et bien être amenées à licencier du personnel APE. Et la crise énergétique n’arrange rien.

En juillet, la ministre de l’Emploi Christie Morreale (PS) avait promis de chercher des solutions pour répondre au minimum aux situations les plus critiques.

Ce mardi, en commission du Parlement wallon, elle a répondu aux questions des députés Alda Greoli (Les Engagés), Anne Laffut (MR) et Manu Disabato (Écolo).

"Il est nécessaire de trouver une solution, même si le problème budgétaire n’est pas simple", reconnaît Manu Disabato.

La proposition

"J’ai mis sur la table une proposition d’indexation de la subvention APE pour 2022. Une indexation qui soit proportionnelle à l’augmentation des coûts salariaux", explique la ministre Morreale.

Les rémunérations ont été indexées en février, avril et juin, rappelle-t-elle. "Elle le seront en septembre. Et sans doute aussi en décembre, selon le Bureau du Plan. On n’a jamais connu ça depuis que les APE existent. Et même avant que ça s’appelle comme ça…"

C’est de l’argent à aller chercher quelque part

Bref, son calcul est le suivant. Pour 2022, l’augmentation des coûts salariaux des APE liée à l’indexation est estimée à 5,33%. Or, l’indexation de la subvention wallonne pour ces emplois, intervenue automatiquement en janvier, s’élevait à 2,11%. C’est donc clairement insuffisant. La ministre propose donc de couvrir la différence entre les deux. Soit 3,22%. Ce qui représente un peu plus de 38 millions d’euros.

"C’est la position que je défendrai. C’est de l’argent à aller chercher quelque part", prévient-elle. Ce n’est donc pas encore gagné. Il va falloir convaincre les autres ministres wallons, et singulièrement Adrien Dolimont (MR, Budget). Mais c’est un pas en avant et il était très attendu sur le terrain.