La nouvelle campagne choc sur la vitesse au volant: voici combien vous économiserez si vous roulez moins vite (vidéo)

Si un accident mortel sur trois est causé par une vitesse excessive, ce fléau a aussi des conséquences financières pour les automobilistes. "En 2019, une étude mentionnait déjà que nulle part ailleurs qu’en Belgique, l’argent ne constitue une telle source de motivation pour respecter le code de la route", explique Tom Ernst, stratège chez Air. "La flambée actuelle des prix et du carburant ne fait qu’accentuer ce phénomène. C’est sur cette base que nous avons décidé d’adresser la problématique de la vitesse sous un aspect économique."

Un film, ainsi qu’une plateforme intitulée leverlepied.be ont ainsi été lancés. Le film passe en revue les différentes approches déjà utilisées (comme un cycliste en sang gisant au milieu d’une route ou un enfant coincé dans un véhicule accidenté) pour inciter les automobilistes à lever le pied, avant d’introduire ce nouvel aspect financier. La plateforme, quant à elle, permet aux conducteurs d’avoir une idée précise de l’impact de leur vitesse sur leur portefeuille, en fonction de leur véhicule, de leurs habitudes de conduite et du prix du carburant actualisé quotidiennement. Au passage, elle leur rappelle que lever le pied ne permet pas seulement d’épargner de l’argent, mais aussi 80 vies par an.

"Il semble qu’il soit plus facile ou acceptable de se projeter dans une perte d’argent que dans la perte d’une ou de plusieurs vies", précise Tom Ernst. "Un reproche souvent fait à la stratégie est de sur-intellectualiser une problématique, créant un fossé entre le citoyen et la communication. Ici, nous avons mis un point d’honneur à plonger dans la réalité des gens et dans leurs problèmes actuels. La baisse du pouvoir d’achat en est un."

Pour appuyer et crédibiliser le propos financier, l’AWSR et Air ont pu compter sur le soutien de l’économiste Étienne De Callataÿ. Celui-ci a été séduit par le principe de la campagne et fait même une apparition dans le film. "Rouler moins vite permet sans aucun doute de réduire sa consommation de carburant et donc de faire des économies. C’est une solution efficace dont on peut rapidement mesurer les effets. Mais ce qui m’a surtout interpellé dans la campagne de l’AWSR, c’est le nombre de vies qui sont chaque année perdues à cause d’une vitesse excessive ou inadaptée."

Une voix WAZE (l’application mobile d’assistant d’aide à la conduite et d’assistance de navigation) et des panneaux autoroutiers rappelant quotidiennement aux Wallons le prix de la vitesse viennent compléter la campagne afin de toucher les automobilistes au moment même où ceux-ci sont derrière le volant.

" Mettre en parallèle le gain financier au regard de celui sur le plan humain peut sembler osé", explique Françoise Guillaume, administratrice déléguée de l’AWSR. "C’est surtout une opportunité rare d’initier un comportement durablement au bénéfice de la sécurité routière. En réalité, l’argument financier est un point d’entrée qui sert surtout à interpeller et à rappeler aux wallons le vrai prix de la vitesse: des vies brisées."