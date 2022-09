Fiscalité immobilière: le ministre Dolimont dément le chaos wallon

Interrogé à ce sujet en commission du Parlement wallon par l’opposition comme par la majorité, le ministre régional des Finances Adrien Dolimont (MR) a voulu "démentir des allégations infondées". Chiffres à l’appui, il fait sa démonstration: "La reprise du précompte immobilier par la Région est une réussite. Elle fait plus que le fédéral un an avant elle".

«Mal informés»

Pour l’année de reprise, soit 2021, "100% des montants, je dis bien 100% des montants, ont été constatés et communiqués aux redevables concernés au plus tard début novembre 2021", soutient le ministre MR. Des pertes constatées pour les Communes et les Provinces dus au retard d’enrôlement? Pas de perte mais un bénéfice, poursuit Dolimont. L’administration fiscale fédérale avait enrôlé 1,7 milliard pour les Communes et les Provinces pour l’exercice 2020. Pour l’exercice 2021, l’administration wallonne fait 40 millions de mieux (+2,3%) …

Mais ce n’est pas tout d’enrôler. Il faut percevoir. Et là, Adrien Dolimont rappelle que l’administration fiscale, quelle qu’elle soit, "ne sera jamais en mesure d’assurer une perception et un recouvrement de l’intégralité des droits constatés. Bon an mal an, on note un pourcentage d’insolvabilité de 3 à 4%, chaque exercice."Le taux final de perception ne dépassera donc pas 96%, après recouvrement.

C’est un excellent taux par rapport aux moyennes du fédéral quand il était en charge

On en était à 89,6% au dernier jour de décembre 2021. Il y a une semaine, l’administration wallonne enregistrait un taux de perception de 93%. "On est à 3% de la cible théorique de 96%. C’est un excellent taux par rapport aux moyennes du fédéral quand il était en charge .Et le recouvrement par huissier est en cours. Ce qui devrait encore améliorer ce taux."

Pour 2022, au 15 septembre dernier, il restait environ 300 millions à enrôler. "Et ça devrait être terminé à la fin de ce mois, soit un mois plus tôt que l’an dernier, année de reprise. On a déjà récupéré le même rythme que le fédéral."

Le ministre considère donc que ceux qui décrivent le chaos sont "visiblement mal informés". Ce que nuance illico André Antoine (Les Engagés): "Améliorer la performance fédérale, ce n’est pas très difficile. Le fédéral n’avait plus aucun intérêt à la perception. Et il n’a jamais été très à la hauteur."