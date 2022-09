Meteosat Troisième Génération (MTG) est le système satellitaire géostationnaire le plus complexe et innovant jamais réalisé.

Si jusqu’ici, les météorologues étaient démunis face à des événements qui surgissent souvent au dernier moment et sont totalement imprévisibles dans leurs modèles, une nouvelle génération de satellites, dont le déploiement va commencer dans le courant de l’année, devrait leur permettre d’avoir désormais un coup d’avance sur ceux-ci.

« Meteosat Troisième Génération (MTG) est le système satellitaire géostationnaire le plus complexe et innovant jamais réalisé », se réjouit Phil Evans, le directeur général d’EUMETSAT, l’agence européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques.

Le premier satellite de ce système sera lancé à la fin de l’année. "Et il permettra de fournir des images de l’Europe et de l’Afrique toutes les dix minutes", annonce EUMETSAT.

Une fois déployé, le système MGT permettra notamment à l’Institut royal météorologique de Belgique de suivre depuis l’espace le cycle de vie complet des tempêtes. "Nous pourrons ainsi détecter les premières instabilités dans l’atmosphère avant même la formation des nuages, détaille Daniel Gellens, son directeur de. Puis nous pourrons suivre le développement des tempêtes et l’activité électrique."

Utile notamment pour prévenir en urgence les habitants d’une zone précise en cas de tempête ou catastrophe à venir, via le système Be-Alert par exemple.

Concrètement, grâce à ce nouveau système, la tempête du Pukkelpop de 2011 aurait pu être annoncée bien plus tôt et ainsi éviter, sans doute, les décès de cinq personnes.

Pour les inondations de l’été 2021 par contre, cela n’aurait pas changé grand chose. "Parce que l’alerte avait été donnée en amont et les infos étaient correctes", rappelle encore le directeur de l’IRM.

À 36000 kilomètres de la terre

Dans les faits et une fois totalement déployé, MTG sera composé de trois satellites, deux imageurs et un sondeur, ceux-ci seront en orbite géostationnaire à 36000 kilomètres de la terre. Le nouveau système permettra de générer au minimum 50 fois plus de données que le système actuel.

« Des images du continent européen seront produites toutes les deux minutes et demie, précise Phil Evans. Et du disque complet (NDLR: Europe et Afrique) toutes les dix minutes. De quoi diviser par deux les délais actuels donc et donc gagner en efficacité. »