La Wallonie décerne ses mérites wallons à 15 personnalités, dont Pierre Rapsat

Les lauréats de cette année sont neuf femmes et cinq hommes ainsi qu’un "grand talent"(Pierre Rapsat), a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), lors d’une cérémonie dans les jardins de l’Élysette, le siège de la présidence du gouvernement régional à Jambes.

Les secteurs concernés sont multiples et variés: le combat pour l’égalité, la promotion du patrimoine, les sports de haut niveau, l’entreprenariat au succès national et international, l’art et la création ou encore le développement durable.

"La Wallonie regorge de talents et de générosité. Elle s’appuie aujourd’hui sur cette richesse pour se développer et rayonner, dans tous les secteurs. Nous avons bien sûr des atouts géographiques, naturels ou patrimoniaux. Mais notre plus grand trésor est un trésor humain. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, qui se forment, qui s’instruisent, qui se perfectionnent sans cesse", a précisé M. Di Rupo, en présence de l’ensemble de ses ministres PS, MR et Écolo.