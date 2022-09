La crise est-elle compatible dans les Fêtes de Wallonie? Les 5 chefs de groupe wallons répondent à nos questions

Stéphane Hazée – Écolo

«Cette atmosphère de fête, c’est un fil conducteur en Wallonie»

Vu le contexte de crise actuel, quelles sont vos trois priorités d’ici la fin de la législature?

La crise énergétique est la première des priorités. Il faut protéger les citoyens, les entreprises, accélérer en même temps la transition et les économies d’énergie. On attend l’Europe, où sont logés les leviers importants en ce qui concerne la captation des surprofits, le fédéral pour le tarif social et les classes moyennes. La Région a aussi son rôle à jouer, avec l’isolation, les programmes d’économie d’énergie qu’il faut amplifier. Ensuite, l a transition climatique et l’enjeu de la biodiversité, dont les récents événements démontrent l’acuité. On a clairement le devoir de faire notre part. Les négociations pour le Plan Air Climat Énergie commencent en ce moment. Il faut que la Wallonie soit à la hauteur de l’enjeu. Or, certaines polémiques, par exemple sur le 100 km/h sur l’autoroute, sont un peu inquiétantes. à l’enchaînement d’événements catastrophiques auquel l’humanité est confrontée, perdre quelques minutes sur un trajet… Les consciences ont progressé. Mais j’ai le sentiment qu’on est revenu 25 ans en arrière, quand on pensait avoir l’éternité devant nous. Le débat est légitime. Mais des objectifs, qu’on pensait acquis, semblent oubliés alors qu’ils s’imposent. Il y a un consensus scientifique mondial. Et il est étayé par les faits. Enfin, il ne faut pas oublier les enjeux du Covid et des inondations. Il y a des recommandations à mettre en œuvre. Les souffrances humaines sont toujours là. La situation dans les maisons de repos et les pénuries dans les soins infirmiers n’ont pas disparu, même si on en parle moins.

Est-ce qu’une union sacrée entre tous les groupes est envisageable, un peu comme au début de la crise sanitaire?

C’est souhaitable. Et avec plaisir si c’est possible. Mais je n’ai pas oublié que, en 2019, on a proposé au PTB et au cdH de partager les responsabilités dans une majorité. Et ils ont tous les deux dit non à trois reprises. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais quand il n’y a pas de volonté… Il faut chercher une solution qui rallie différents points de vue pour un mieux commun. Ça implique de reconnaître qu’on n’a pas raison tout seul et d’intégrer des éléments avec lesquels on n’est pas d’accord. C’est autre chose que des incantations et des beaux discours teintés de démagogie et de manichéisme.

Vous êtes un élu wallon. Mais de quelle manière vous sentez-vous wallon?

Mes identités sont multiples. Je me sens citoyen du monde, je me sens fortement européen, belge. Et si je me sens wallon, c’est d’abord pour des valeurs: l’ouverture, la solidarité et la tolérance. J’aime bien cette définition: le Wallon, c’est celui qui vit en Wallonie. Dans notre région, nous ne sommes pas dans le nationalisme. Il y a de la simplicité et une certaine modestie, qu’on retrouve dans les Fêtes de Wallonie. On y retrouve aussi un message profondément humaniste: cette année, lors de l’hommage à François Bovesse, le comité central des Fêtes a fait le parallèle entre les réfugiés de 1940 et ceux de 2022, qui quittent l’Ukraine ou l’Afghanistan. Et en même temps, on retrouve cette fraternité simple, en rue, entre personnes d’origine et de condition différente. Je suis liégeois de naissance et namurois d’adoption. Cette atmosphère de fête est un point commun, un fil conducteur en Wallonie.

Maintenir les Fêtes de Wallonie alors qu’on vit une crise aiguë, ça a du sens?

C’est d’abord une occasion de se rencontrer. Le Covid en 2020, les inondations en 2021, la sécheresse, la crise énergétique… On pourrait les annuler chaque année. A l’inverse, cette occasion de se retrouver donne du sens et contribue pour une petite part à trouver la résilience face à tout cela. Autre chose est de trouver autant que possible une certaine sobriété du côté des organisateurs. En plus, cette année, on y gagne les joutes féminines des échasseurs. Rien de révolutionnaire. Mais ça fait partie de ces évolutions qui font du bien à la société.

François Desquesnes – Les Engagés

«Se retrouver et faire tomber les barrières»

Vu le contexte de crise actuel, quelles sont vos trois priorités d’ici la fin de la législature?

©EdA Mathieu Golinvaux

D’abord la crise de l’énergie. On doit aider nos concitoyens, nos entreprises et nosassociations à passer le cap, à ne pas tomber dans le gouffre. Ça se situe aussi dans la perspective de nos engagements climatiques via la stratégie zéro émissions de carbone en 2050: il faut qu’on puisse stabiliser les prix de l’énergie pour construire quelque chose de sérieux. Ensuite, je pense à la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Ça peut paraître limité. Mais pour moi c’est symptomatique d’un changement. Aujourd’hui, on est dans le jetable gratuit. Ce n’est pas un bon signal. Moi, je parle de développement de l’économie circulaire, d’emploi et de valeur ajoutée. Sans consigne, il n’y a pas de recyclage optimal. On peut aussi parler de propreté publique. Bref, le système fonctionne dans d’autres pays. On parle de relancer une étude pour juin 2023. mais c’est maintenant qu’il y une fenêtre de tir, puisque la Flandre se dit ouverte aussi et ce sera plus efficace si on lance quelque chose en même temps. Enfin, la 3epriorité, c’est la méthode. En Wallonie, on complexifie beaucoup de choses. Les procédures et les législations s’additionnent. Aujourd’hui encore, des dossiers d’aide "inondations"ne sont pas traités par le Fonds des Calamités. Pourquoi? Parce que les procédures sont complexes. Un fatras de réglementations… Ça use tout le monde. L’administration en est elle-même victime.

Est-ce qu’une union sacrée entre tous les groupes est envisageable, un peu comme au début de la crise sanitaire?

Oui. Et c’est ce que j’ai proposé encore au ministre-président il y a quelques jours, avec une demi-douzaine de propositions concrètes sur l’énergie. On est prêts à en discuter. On a déjà fait ce travail lors de la commission Covid et la commission d’enquête inondations. On a joué le jeu. C’était le fruit d’un travail qui allait au-delà d’un clivage opposition/majorité. Notre objectif, c’est que la Wallonie gagne. On est dans une logique constructive. Le gouvernement n’est pas un adversaire, pour nous. Ce sont des gens à convaincre. Le plan de rénovation du logement (1,2 milliard), par exemple, on est à 100% derrière. C’est un beau projet.

Vous êtes un élu wallon. Mais de quelle manière vous sentez-vous wallon?

Mon premier contact avec la Wallonie, c’était pendant ma vie d’étudiant à Namur. Ma première année après mes secondaires. J’ai découvert le Chant des Wallons. Enfin… Aujourd’hui, je sais que c’était en réalité le Chant des étudiants wallons… (rires) Dans la suite de mes études de droit, j’ai eu l’occasion de choisir un cours dans une autre faculté. J’ai choisi un cours d’histoire de la Wallonie. Et j’ai appris que l’histoire wallonne avait des racines plus lointaines que la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Le professeur Genicot remontait jusqu’au Moyen Âge, au croisement des mondes germain et latin.

Maintenir les Fêtes de Wallonie alors qu’on vit une crise aiguë, ça a du sens?

Oui. Surtout après deux ans de pandémies, de contraintes, de limitations. Aujourd’hui, on a besoin de sortir de la morosité, de retrouver le plaisir d’être ensemble. À force de se recroqueviller sur soi, la santé mentale est touchée. Les fêtes sont des moments où on se fond dans le collectif. Même quand c’est dur, on a besoin de ces moments-là pour faire tomber les barrières.