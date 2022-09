Fêtes de Wallonie: Jean-Claude Marcourt tacle Belfius et propose de trouver une nouvelle date pour fêter la Wallonie

Le très régionaliste. Jean-Claude Marcourt l’avait en effet déjà dit en 2021: "Le temps est venu d’oser la Wallonie". Il le répète encore cette année: "Aujourd’hui, le temps est venu pour la Wallonie de s’assumer pleinement […] Il faut oser la Wallonie, pour et par elle-même".

Il va répéter aussi que l’enseignement doit intégrer à part entière les compétences de la Région, comme il le fait depuis plusieurs années. "Oser aborder l’enseignement, qui plus est en se revendiquant Wallon, est souvent considéré soit comme une provocation voire comme une déclaration de guerre soit comme une ineptie. Alors qu’il s’agit ni plus ni moins de l’avenir de nos enfants et, partant, de la société dans laquelle nous vivons et nous allons vivre."

Un acte d’appartenance collective

Comme souvent, Jean-Claude Marcourt va repêcher certains faits historiques, pour donner du sens à son plaidoyer pour le modèle qui a ses faveurs: une Belgique à quatre Régions, avec un niveau fédéral.

Ce samedi, sa référence remonte à plus d’un siècle: c’est le 7 juillet 1912, le jour où s’est tenu le premier Congrès national wallon. "La principale question qui y fut en débat […] fut celle de la séparation administrative de la Flandre et de la Wallonie. En adoptant cette revendication, le Congrès wallon, et c’était une première, se prononçait pour le fédéralisme. Les Wallons revendiquaient ainsi le droit à leur existence propre, au-delà de toute lutte contre le flamingantisme", dit-il.

Et pour pouvoir "fêter la Wallonie en tant que telle et non pas en référence à une révolution brabançonne qui ne correspond ni à son histoire, ni à son aspiration", il propose dans la foulée de poser "un acte d’appartenance collective fort par l’adoption d’une date à laquelle, de Mouscron aux Fourons, d’Arlon à Nivelles, toutes celles et tous ceux qui vivent en Wallonie pourraient fêter celle-ci et en être fiers".

Il lance un appel à la population "pour proposer une date qui, par son caractère allégorique renverrait vers l’ensemble de la collectivité wallonne". Les propositions passeraient alors par une commission du Parlement qui, "avec des citoyens, des sociologues et des historiens", arrêterait un choix.

Il est inacceptable qu’une banque publique se permette ce type de commentaire

Il dira aussi un mot sur la polémique Belfius, qui refuserait de renouveler le contrat-caissier de la Wallonie. « Personnellement, je dois vous dire que je suis choqué de voir une banque donner des leçons, elle qui n’existe que par le sacrifice des Belges qui pour une partie ont perdu leurs économies, par l’incurie de ses dirigeants, a conduit la Wallonie à perdre des centaines de millions d’euros et qui a été sauvée par de l’argent public. Il est inacceptable a fortiori pour une banque publique de se permette ce type de commentaire », lâche-t-il sévèrement.