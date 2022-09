Sécheresse: l’interdiction de pêche dans certains cours d’eau wallons abrogée dès samedi

Dans les sous-bassins de la Haine, de la Lesse, de la Meuse aval, de la Moselle et de la Vesdre, la pêche est ainsi temporairement interdite dans les zones d’eaux mixtes et d’eaux vives. Mesure similaire dans la zone d’eaux vives dans les sous-bassins de l’Oise et de la Sambre.