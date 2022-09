Procès des attentats à Bruxelles: la cour ordonne le «démontage» des boxes vitrés des accusés

Elle a ordonné, vendredi après-midi, le démontage des boxes compartimentés et fermés des accusés, au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, pour le 10 octobre au plus tard, jour de la composition du jury.

Elle a constaté que la configuration actuelle de ces boxes viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. La magistrate a précisé qu’il appartient toutefois au pouvoir exécutif de décider comment il va reconstruire ces boxes.

La présidente a estimé qu’il "s’impose d’ordonner le démontage des boxes", mais "qu’en vertu de la séparation des pouvoirs"il ne lui appartient pas d’ordonner cette reconstruction. C’est donc "au pouvoir exécutif, qui fournit les salles d’audience, de décider comment aménager ces boxes de manière acceptable", au vu de l’arrêt prononcé ce vendredi.

Si la présidente ne peut donc ordonner un réaménagement précis, elle a toutefois cité, dans son arrêt, l’exemple du boxe des accusés au procès des attentats à Paris, un "boxe unique avec un bandeau vitré en façade, avec une présence policière aux côtés des accusés". Ce type de configuration, en lieu et place des boxes actuels, compartimentés et complètement fermés, serait de nature à mieux respecter les droits de la défense, selon la magistrate.

Celle-ci a insisté sur le fait que "personne ne dénie le droit des parties civiles à être en sécurité et à être respectées". Selon elle, le bâtiment Justitia où se déroule le procès, qui est "de type bunker", situé "sur un terrain militaire", avec des "contrôles stricts à l’entrée"et "des patrouilles policières régulières à l’intérieur", est une garantie suffisante de sécurité, en plus du fait que le box unique serait vitré en façade et que les accusés y seraient entourés de policiers.

«Démonter les boxes, la seule manière d’apaiser les débats», selon Me Lurquin

La décision de la présidente de la cour d’assises au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 de démonter les boxes vitrés dans leur configuration actuelle était la "seule manière d’apaiser les choses et d’arriver à la vérité judiciaire", a réagi Me Vincent Lurquin, avocat de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa.

Le débat judiciaire n’aurait, sinon, pas eu lieu, estime-t-il, alors que celui-ci nécessite des réponses de la part des accusés.

"La justice reprend la main sur le politique", a-t-il lancé, avant de qualifier l’arrêt de la présidente de la cour de "remarquable", et qui "réinsère les accusés à l’intérieur du débat judiciaire".

Me Lurquin se réjouit donc déjà d’un procès "équitable"à venir pour son client.

Jeudi prochain en matinée, la présidente de la cour rendra son arrêt sur la liste des témoins devant être entendus dans le cadre du procès. Une partie civile a notamment demandé que plusieurs personnalités politiques soient entendues, dont Didier Reynders en sa qualité de ministre des Affaires étrangères à l’époque de la libération d’Oussama Atar, et Zoé Genot, pour déterminer son rôle dans sa libération. Oussama Atar est considéré comme le cerveau des attentats de Bruxelles et est jugé par défaut car présumé mort.

Le procès rentrera dans le vif du sujet le 13 octobre, après la constitution d’un large jury (12 jurés effectifs et 24 jurés suppléants) trois jours plus tôt.