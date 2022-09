Prix de l’énergie: une ristourne sur votre facture

Or, le conseil des ministres restreint (le kern), est parvenu à un accord peu avant 17h ce vendredi sur la mise en place d’un "paquet énergie à prix réduit."

C’est le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) qui l’a lui-même annoncé sur Twitter avant de préciser les détails en conférence de presse.

"Nous avons vu ces dernières semaines que les factures énergétiques atteignaient des montants extraordinairement élevés, a expliqué Alexander De Croo. C’est un phénomène qui ne touche pas seulement notre pays, mais bien tous les pays européens. Nous avions également annoncé que nous mettrions en place tout ce qui était possible pour accompagner les ménages et les entreprises. Nous avions déjà décidé il y a quelques semaines d’étendre les mesures existantes (NDLR: comme la réduction de TVA à 6% sur l’électricité et le gaz ou encore le tarif social élargi) , jusqu’à la fin mars. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ces factures élevées touchent la classe moyenne. Ces dernières avaient certes déjà profité de la baisse de la TVA. Mais cette baisse n’était plus une solution pour des factures très élevées. Cela signifie que des enseignants, des boulangers ou encore des infirmiers ne peuvent plus trouver des solutions pour payer ces factures."

Les aides pour les ménages

Pour les ménages, un soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre 2022.

La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats, a ajouté le Premier ministre, qui a insisté sur le fait d’aider la "classe moyenne élargie.".

Ce forfait de base à prix réduit est uniquement prévu pour les contrats d’énergie variables et pour tous les nouveaux contrats fixes conclus ou renouvelés à partir du 1er octobre 2021.

Pour les personnes dont les revenus annuels dépassent un certain seuil (62000 euros net pour un isolé, 125000 euros pour un couple), l’administration fiscale considérera l’intervention comme un avantage imposable. Selon le gouvernement, cela concerne uniquement la tranche des 15% de revenus les plus élevés.

En outre, le fédéral a décidé d’augmenter le chèque mazout, le faisant passer de 225 à 300 euros. Il sera possible de le demander jusqu’au 31 mars 2023.

Ces nouvelles mesures d’aides s’ajoutent à celles déjà décidées précédemment, dont le maintien du tarif social élargi jusqu’au 31 mars 2023 et le maintien de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité jusqu’à cette même date.

Les mesures pour les entreprises

D’autres mesures sont également prévues pour les entreprises et les indépendants: possibilité de report de paiement cotisations sociales et d’impôt, la mise en place d’un moratoire sur les faillites et une baisse des accises sur le gaz et l’électricité au minimum européen pour les mois de novembre et décembre.

Comme l’avait annoncé le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) dans L’Avenir ce mardi, un chômage temporaire "crise énergétique"sera également mis en place. Un dispositif qui s’inspire fortement du chômage corona

"Concrètement, toute entreprise dont le coût de l’énergie dont le coût de l’énergie représente plus de 3% des coûts de production ou dont la facture a doublé entre 2021 et 2022 pourra actionner ce mécanisme", a expliqué Pierre-Yves Dermagne. "Le travailleur bénéficiera d’une indemnité de l’ONEM équivalente à 70% de sa rémunération brute plafonnée. A cela, viendra s’ajouter une indemnité de 6,10 € par jour de chômage temporaire."

Ce dispositif doit être mis en place pour le 1er octobre.

Ces mesures devraient mobiliser un montant d’un milliard d’euros. Ce financement proviendra des revenus additionnels de la TVA captés par l’État et de la rente nucléaire plus élevée cette année.

"Sur les 25 mesures que j’avais mises sur la table après avoir rencontré les stakeholders, plus de la moitié ont été décidées et seront mises en œuvre", a souligné le ministre des Indépendants David Clarinval, citant encore la mise en place de plans de remboursement des dettes fiscales ou encore l’exonération fiscale pour les mesures d’aide régionale.

"On ne va laisser personne sur le quai, a indiqué le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo). Le chemin ne s’arrête pas ici. Les mesures prises aujourd’hui vaudront jusqu’en décembre, mais nous pourrons ajuster les prochains paquets d’aide. "

Pour l’année prochaine, le fédéral table toujours sur une décision européenne de limitation des prix. Mais de nouvelles mesures ne sont pas exclues… Affaire à suivre!