Prix de l’énergie: Maxime Prévot propose d’augmenter la quotité exonérée d’impôts à 15.000€

J’attendais qu’il y ait une véritable prise de conscience fédérale des problèmes liés à la toxicomanie. À Namur, on ne connaît pas les mêmes phénomènes qu’à Anvers ou Bruxelles. Par contre, comme dans toutes les villes, il y a une résurgence de la toxicomanie et des réseaux.

Or, il y a d’un côté les nuisances sociales ressenties par les citoyens qui sont incommodés par les petits trafiquants. Tandis que la Justice, et je le comprends, focalise son action sur les gros poissons qu’elle essaie d’attraper dans ses filets.

Ça peut donner le sentiment, chez une série de citoyens, que personne ne se préoccupe du «petit deal local».

À Namur, en concertation avec le chef de corps et le procureur du Roi, nous avons fait de la lutte contre ces phénomènes liés à la toxicomanie une priorité. Mais on ne sent pas encore suffisamment de résultats opérationnels sur le terrain.

Pourquoi ce manque de résultats?

Il faut être lucide. Depuis longtemps, le département de la Justice a été un asséché en moyens financiers, technologiques et en ressources humaines par les gouvernements qui se sont succédé. Or, un État qui n’a plus les moyens de faire tourner ses missions régaliennes, c’est un État qui se délite.

Il est plus que temps, et Les Engagés en formulent l’exigence, que nous réhabilitations ces missions régaliennes et que l’on réinvestisse dans la police et dans la Justice.

Aujourd’hui, les citoyens ne supportent plus l’impunité dont certains bénéficient et ne comprennent pas qu’il faille autant d’années pour qu’une affaire soit traitée par la Justice.

Concrètement, que proposez-vous pour inverser cette tendance?

Nous souhaitons qu’on réengage 3000 policiers supplémentaires par an. Jan Jambon, quand il était ministre de l’Intérieur, a diminué d’un tiers le nombre d’élèves sortant des écoles de police.

Aujourd’hui, cela génère un paradoxe: on ne parvient plus à recruter le nombre d’agents nécessaires dans nos zones.

Et au-delà, nous souhaitons qu’il y ait 2000 engagements opérés dans la Justice et dans les parquets. Il faut pouvoir compléter les cadres défaillants et disposer des ressources humaines nécessaires pour traiter l’arriéré. Enfin, il faut investir dans le numérique. Les Engagés sont les seuls à régulièrement remettre les enjeux de la justice et de la police à l’agenda politique.

Ces sujets ont aussi été éclipsés par le Covid-19 et la crise énergétique…

Peut-être. Et il est évident qu’aujourd’hui, il faut apporter une réponse immédiate à l’urgence, que ce soit par des aides pour les ménages, pour les entreprises ou encore pour le secteur associatif dont on ne parle jamais.

Il y a urgence et je suis particulièrement inquiet de voir en Europe comment notre cohésion sociale est en train de voler en éclats. Soyons lucides, regardons la vérité en face. On a maintenant, même dans des pays comme la Suède, l’extrême droite qui est au bord du pouvoir. Il faut quand même, à un moment donné, que quelqu’un regarde tous ces clignotants dans le cockpit qui sont en train de passer au rouge.

Le monde politique n’est-il pas en partie responsablede cette défiance?

Je pense qu’on doit, vu les intérêts nationaux, les enjeux sociétaux et les questions de compétitivité économique qui y sont liées, retrouver un État stratège qui reprend les choses en main.

Aujourd’hui, les gouvernements sont totalement absents. Il faut déjà que les partenaires de la Vivaldi se ressaisissent et assument avec plus de dignité leurs responsabilités.

Les citoyens ne sont pas en train d’attendre qu’ils se tapent sur la gueule en permanence. On leur demande de trancher. Or, aujourd’hui, le temps passe, l’eau s’écoule et on la regarde s’écouler… Ça ne va pas!