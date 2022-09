Luminus était le dernier "gros"acteur qui proposait encore cette option aux consommateurs wallons et flamands mais le fournisseur mettra fin à son offre de contrats de fourniture d’électricité et de gaz à prix fixe pour des nouveaux clients au début du mois prochain.

"La volatilité que l’on observe sur les marchés ne nous permet pas de continuer", indique le porte-parole Nico De Bie. "Nous avons essayé de maintenir l’offre le plus longtemps possible, mais c’est devenu intenable. Proposer ce type de contrat n’est aujourd’hui plus dans l’intérêt de personne, ni du fournisseur, ni du client."

Eneco, Engie et TotalEnergies ne proposent plus de nouveaux contrats fixes depuis des mois déjà.