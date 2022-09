La Ligue des droits humains assigne l’État belge pour «crimes contre l’humanité»

Pour la Ligue, la Belgique "s’est rendue responsable d’actes constituant des crimes contre l’humanité", en violant le droit européen et abandonnant les personnes demandeuses d’asile accueillies en Grèce "dans des conditions de vie inhumaines et dégradantes".

«La Belgique n’a pas respecté ses engagements»

En 2015, face à un afflux de personnes demandant une protection internationale, essentiellement en Italie et en Grèce, l’UE impose des quotas de personnes à relocaliser dans d’autres pays de l’UE. En mars 2016, "les États membres s’engagent à relocaliser au total 160.000 personnes ayant demandé une protection internationale", rappelle la LDH.

Or, la Belgique n’a pas respecté ses engagements, selon la LDH. Se basant sur un rapport de la Commission européenne, elle pointe qu’en septembre 2017, seules 677 personnes en provenance de la Grèce avaient été relocalisées en Belgique, alors qu’elle devait en accueillir 2.415.

Pour la Ligue, l’État belge a contribué à la surpopulation des camps sur les îles grecques alors qu’il ne pouvait ignorer les "conditions inhumaines et dégradantes"y ayant cours.

"Compte tenu du caractère généralisé et systématique de la soumission de dizaines de milliers de personnes à des conditions de vie inhumaines et dégradantes dans le camp, en toute connaissance de cause", la LDH estime que l’État belge "s’est rendu responsable d’actes constituant des crimes contre l’humanité".