Ingrid Betancourt en Belgique pour appeler à la révocation du traité avec l’Iran

Mme Betancourt et M. Torricelli étaient présents en juin 2018 au rassemblement de la résistance iranienne à Villepinte, près de Paris, visé par un projet d’attentat organisé par le diplomate iranien Assadollah Assadi. L’homme a été arrêté et condamné à Anvers en 2021 à 20 ans de prison.

La Belgique a conclu un traité avec l’Iran qui permettra l’échange du terroriste avec un travailleur humanitaire belge, Olivier Vandecasteele, arrêté à Téhéran en février et détenu depuis lors dans des conditions extrêmement difficiles.

«C’est un tueur de masse»

"Ce n’est pas un prisonnier parmi d’autres. Cet homme est un criminel, et même plus: c’est un tueur de masse. Si vous examinez sa vie, vous pouvez voir comment il a été entraîné pour tuer. Son métier, c’est tuer. C’est un des agents du terrorisme les plus importants dans le monde", a expliqué Mme Betancourt au cours d’une conférence de presse.

S’il avait été mis à exécution, l’attentat aurait pu faire des centaines, voire des milliers de victimes, ont assuré les trois personnalités. À leurs yeux, la réponse des autorités belges s’apparente à de la "pusillanimité"(John Bercow), voire de la "lâcheté"(Ingrid Betancourt) car elle signifierait que la Belgique cède au chantage de l’Iran et à sa diplomatie de la prise d’otage. La mise en œuvre du traité ferait en outre de la Belgique une base opérationnelle du terrorisme iranien, ont-ils affirmé.

Si vous donnez au monstre ce qu’il demande, il reviendra encore, encore, et encore

Le parlement belge a approuvé le traité au mois de juillet après un vif débat qui a montré le malaise de l’opposition mais aussi d’une partie de la majorité à l’égard du texte. "Cette loi doit être abrogée. Ce n’est pas trop tard", a dit M. Torricelli.

"Si vous donnez au monstre ce qu’il demande, il reviendra encore, encore, et encore", a renchéri M. Bercow.

Ces trois personnalités se disent conscientes de la souffrance endurée par le travailleur humanitaire et sa famille. "Je connais le prix de la liberté", a dit Mme Betancourt. Mais, à leurs yeux, sa libération doit être le fruit d’une coopération européenne qui inclut les autres otages européens retenus par l’Iran et non d’une initiative isolée de la Belgique.

Le 22 juillet, la Cour d’appel de Bruxelles a interdit provisoirement à la Belgique de transférer M. Assadi. Une nouvelle audience est prévue lundi.