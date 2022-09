Viol à la Commission européenne: un haut fonctionnaire condamné

Cette sentence clôture une longue procédure judiciaire entamée en 2019. À l’époque, le haut fonctionnaire, qui a toujours évoqué une relation consentie, est condamné une première fois devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

En appel, deux ans plus tard, le suspect écope d’une peine encore plus lourde de six ans de prison.

Déterminé à ne pas se laisser faire, le haut fonctionnaire introduit un pourvoi en cassation et obtient gain de cause. L’affaire est alors rejugée devant le tribunal correctionnel de Mons qui décide de le condamner finalement à une peine de quatre ans de prison avec un sursis total.

L’accusé, défendu par le duo de pénalistes Sven Mary et Romain Delcoigne, était écarté de ses fonctions mais a continué à percevoir son salaire de 14.000 euros nets par mois durant toute la procédure judiciaire.