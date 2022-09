«Une réforme du calendrier académique ne s’improvise pas», insiste le conseil des recteurs

"Le travail en cours est interuniversitaire et implique plusieurs interlocuteurs dans chaque université. Il est indispensable qu’il se poursuive ainsi pour qu’il puisse aboutir", ajoute le texte.

Mercredi dans la presse écrite, M. Blondel avait esquissé les contours d’un nouveau calendrier académique qui anticiperait la rentrée afin d’organiser la première session d’examen dès décembre, et non plus en janvier, afin d’offrir une vraie période de congés à Noël.

Le recteur de l’UCLouvain suggérait également d’anticiper la session de juin au mois de mai, afin d’organiser les secondes sessions fin juin ou début juillet, plutôt qu’à partir de la mi-août comme organisé actuellement.

La réflexion sur un réaménagement du calendrier académique fait suite à la décision de la FWB de revoir dès cette année scolaire les rythmes annuels pour tout l’enseignement obligatoire.

Dans son communiqué, le Cref précise jeudi qu’un alignement total sur le nouveau calendrier scolaire, pas plus qu’un statu quo, ne sont envisageables.

"D’une part, l’enseignement universitaire a ses spécificités; d’autre part, la pratique universitaire actuelle mérite d’être remise en cause", juge le Cref.

"Les objectifs de la réforme en chantier sont d’abord pédagogiques. Il s’agit, en particulier, de sortir du paradoxe actuel où les semaines de cours sont trop souvent vues comme des périodes de semi-fête et les périodes de congé, consacrées à un travail en principe intensif. Un alignement au moins partiel entre congés de l’obligatoire et (vrais) congés de l’universitaire serait aussi un soulagement pour tous ceux dont la vie touche à ces deux domaines d’enseignement", selon le communiqué.

Le Cref est l’organe de concertation réunissant les recteurs des six universités que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir l’UCLouvain, l’ULB, l’ULiège, l’UNamur, l’UMons et USaint-Louis.