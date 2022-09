Un traitement hormonal réduit le risque de d’Alzheimer lors de la ménopause

La ménopause accélère aussi la démence. L’expert américain de la maladie d’Alzheimer, Harald Hampel, avait déjà découvert lors des recherches précédentes qu’une personne porteuse du marqueur biologique APO E4, présent dans le plasma, est six fois plus à risque de développer cette maladie.

Un traitement hormonal peut freiner cette évolution, avance cette étude parue jeudi dans la publication scientifique "The Journal of the Alzheimer’s Association". "Il s’agit d’une découverte importante pour détecter la maladie de manière précoce et entamer le processus de recherche d’un traitement", commente M. Depypere, spécialiste de la ménopause.