Au niveau européen, la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen a lancé une série de propositions (lire p.12).

Dans une interview qu’il nous accorde, le coprésident d’Écolo, Jean-Marc Nollet, l’affirme: pour aider les Belges qui en ont le plus besoin, il faut mettre en place rapidement une réforme fiscale.

Jean-Marc Nollet, la Belgique tarde à annoncer des mesures concrètes. Comment analysez-vous la situation?

Ce qu’on est en train de vivre en Belgique, et plus globalement en Europe, ce n’est pas une énième crise. C’est le bout de l’impasse. Les factures explosent autant que les températures durant l’été. Ces deux problèmes ont une même origine: notre dépendance aux hydrocarbures. J’estime que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger tous ceux qui sont en difficulté, les citoyens comme les entreprises. Et leur deuxième devoir, c’est d’accélérer la transition.

Aujourd’hui, quelles solutions préconisez-vous?

Il faut d’abord élargir le tarif social à la classe moyenne. Et le financer en captant les surprofits. Et appelons un chat un chat, ce sont des profits de guerre.

Et si l’on veut structurellement protéger les Belges aux revenus les plus faibles, on n’a pas le choix: il faut aussi une réforme fiscale. Je lance donc un appel aux autres partenaires du gouvernement fédéral.

Avec Groen, nous proposons la mise en place d’un crédit d’impôt solidaire. Soit du salaire net en plus chaque mois pour les travailleurs. On n’arrivera pas à corriger le système par des primes, des chèques ou des remboursements.

Ce crédit d’impôt solidaire, comment l’expliqueriez-vous de façon concrète?

Il s’agit tout simplement d’une augmentation du salaire net pour les bas et les moyens revenus via un crédit d’impôt. Notre modèle permet d’augmenter les plus bas salaires jusqu’à 150 € net en plus par mois. Ce crédit d’impôt est dégressif en fonction de l’importance des revenus. Mais tout ça devrait faire l’objet de discussions.

Dégressif? Vous avez développé une grille en fonction des revenus?

Oui. Et nous avons comparé notre proposition avec celle du MR, qui propose 72 € par mois pour tout le monde. Nous considérons que les Belges les plus riches n’en ont pas besoin.

Comment financer ce crédit d’impôt solidaire?

Aujourd’hui avec la taxe sur les surprofits des entreprises actives dans le secteur de l’énergie. Et pour demain, nous distinguons deux sources: le patrimoine et les pollutions. Car cette réforme fiscale doit être structurelle et s’inscrire dans la durée.

Dans le monde politique, nombreux sont ceux qui préconisent un retour au nucléaire et un développement de la filière. Qu’en pensez-vous?

Qu’il faut construire une Europe 100% renouvelable et 100% interconnectée. Et qu’il faut passer d’un marché libéralisé à un marché où l’État retrouve sa capacité d’agir et de réguler.

Tant dans le volet protection de ceux qui sont en difficulté que dans l’accélération de la transition, un parti freine des quatre fers: le MR. Georges-Louis Bouchez veut rassurer les marchés. Moi, je veux les réguler. Il veut défendre les jets privés, moi, je veux les taxer. Il ne veut pas capter les surprofits, je veux aller les chercher…