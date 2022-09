Le Bureau souhaite, au départ de cette décision, pouvoir développer avec l’ensemble du personnel un dialogue permettant à chacun de pouvoir librement et en toute transparence participer à cette amélioration du climat social.

Le Bureau a décidé que sa première action serait d’organiser une rencontre avec le conseil du personnel de manière à établir un programme de consultation. Dans l’évolution du dossier, le Bureau examine la possibilité de se faire accompagner d’un organe extérieur pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Au travers de cette crise qui traverse le personnel du greffe depuis un certain temps, le Bureau souhaite réitérer sa volonté de servir le Parlement dans un climat social apaisé et serein. Il encourage chaque membre du personnel à s’exprimer et réaffirme à l’ensemble de celui-ci sa confiance pour assurer les tâches qui lui sont confiées.

Plus d’infos à venir.