Parlement wallon: un courrier du personnel au Bureau pour «mettre fin à l’impunité»

Mardi, lors d’une première réunion après l’enquête du Soir publiée la veille, le Bureau avait indiqué n’avoir pris "aucune mesure radicale"contre le greffier mais avait assuré qu’il poursuivrait son instruction dès ce jeudi.

"Nous éprouvons de la fierté à travailler au service de la démocratie, nous sommes très impliqués dans nos tâches et nous ne ménageons pas nos efforts au quotidien... Nous nous sentons néanmoins abandonnés à notre sort et salis par les techniques managériales de celui qui a autorité sur nous en votre nom et qui ternissent l’image du parlement. Le monde politique a fermé les yeux pendant trop longtemps sur ces abus de pouvoir qui durent depuis plus d’une décennie, dont il avait pourtant parfaitement connaissance, et nous ne pouvons plus l’admettre", poursuit le texte.

"Ce n’est pas la première fois qu’une plainte est déposée à l’encontre de M. Janssens et que des faits de harcèlement sont relayés par la presse...Deux responsables de direction sur quatre sont en burn-out, sans compter les nombreux fonctionnaires qui ont eu et ont à vivre cette terrible maladie après de longues années de dévouement sans faille envers l’institution. Il est de notre devoir de les soutenir et de sortir de notre réserve afin que ces agissements indignes d’un haut fonctionnaire cessent une bonne fois pour toutes", ajoutent les auteurs.

"L’autoritarisme de M. Janssens, ses pressions, ses menaces, ses colères, ses insultes, ses humiliations ainsi que sa violence psychologique - et parfois physique - ont instauré une ambiance délétère, un climat de terreur et une résignation au mutisme qui impactent notre travail au service des parlementaires et des citoyens, et, au-delà même, notre vie privée ainsi que notre santé psychique et physique", écrivent-ils encore.

"Par cette démarche courageuse au vu du contexte de terreur et de délation dans lequel nous vivons au quotidien, nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de ne plus cautionner cette situation inacceptable. Nous vous prions donc, cette fois, de nous soutenir et de tenir compte de notre situation lors de vos futures prises de décision nous concernant. Nous demandons à être reçus et entendus, urgemment et individuellement, en présence d’une personne extérieure et neutre", plaident-ils en soulignant enfin que leur courrier "n’est en rien lié à une quelconque révision du statut"du personnel.

Plusieurs médias ont en effet évoqué, ces derniers jours, les discussions tendues portant sur la révision de ce statut ainsi que sur le règlement de travail.

"Les faits de harcèlement, de comportements outranciers ou d’‘exigences excessives’ sont évoqués depuis de nombreuses années. La toile de fond sociale, elle, a évolué depuis juillet 2021", analyse ainsi Le Soir ce jeudi. "Au terme d’un contrôle opéré par l’ONSS (Office national de sécurité sociale) entre le 20 mars 2020 et le 9 mars 2021, le Bureau du parlement wallon a été obligé d’accepter une régularisation d’office de cotisations sociales à concurrence de 84.862,95 euros. Des avantages dont bénéficie historiquement le personnel ont été jugés illégaux. Le parlement est invité à corriger le tir, notamment en les soumettant aux cotisations sociales ou fiscales auxquelles ils ont échappé jusqu’à présent", explique le quotidien.

Des discussions entre le greffier et les représentants du personnel ont eu lieu récemment à ce sujet mais aucun accord n’en est sorti.